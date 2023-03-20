Шанувальники Call of Duty впіймали розробників на кумедній помилці: цікаве фото

Фанати Call of Duty виявили кумедну помилку на одному з нових екранів завантаження, яка вказує на те, що розробники гри, схоже, забули, як працюють кулі. Подробиці – у матеріалі.

Реалізм – одна з найбільших чеснот, притаманних серйозним відеоіграм. Тому, коли ви запускаєте ААА шутер на кшталт Call of Duty, то очікуєте, що все буде ідеально. Однак іноді все ж трапляються помилки.

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Шанувальник проєкту від Activision виявив кумедний ляп розробників, допущений тими на екрані завантаження, присвяченому острову Ашіка – карті з безкоштовного режиму королівської битви Warzone 2.

Зображення викликало глузування фанатів через те, що на ньому видно як трасуючи летять цілі патрони, а не кулі.

Публікація з критикою цього "витвору мистецтва" стала вірусною на Reddit, зібравши сотні відгуків, починаючи від безневинних жартів й закінчуючи глибоким розчаруванням через очевидну відсутність уваги до деталей з боку творців проєкту.

Новий екран завантаження в Warzone 2 / Фото з Reddit

Чи завадить така неуважність насолоджуватися ігровим процесом? Очевидно, що ні, аби лишень вона не стала неприємною тенденцією, яка проявлятиметься й в інших роботи розробників над популярним шутером.