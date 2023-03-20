Реализм – одна из самых больших чеснот, присущих серьезным видеоиграм. Поэтому когда вы запускаете ААА шутер вроде Call of Duty, то ожидаете, что все будет идеально. Однако иногда все же случаются ошибки.

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Поклонник проекта от Activision обнаружил забавный ляп разработчиков, допущенный теми на экране загрузки, посвященном острову Ашика – карте бесплатного режима королевской битвы Warzone 2.

Изображение вызвало насмешки фанатов из-за того, что на нем видно, как трассируя летят целые патроны, а не пули.

Публикация с критикой этого "произведения искусства" стала вирусной на Reddit, собрав сотни отзывов, начиная от невинных шуток и заканчивая глубоким разочарованием из-за очевидного отсутствия внимания к деталям со стороны создателей проекта.

Новый экран загрузки в Warzone 2 / Фото с Reddit

Помешает ли такая невнимательность наслаждаться игровым процессом? Очевидно, что нет, лишь бы она не стала неприятной тенденцией, которая будет проявляться и в других аспектах работы разработчиков над популярным шутером.