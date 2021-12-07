Гравці в Call of Duty: Warzone оцінили: відомий спортсмен креативно відсвяткував успішну дію

Відомий гравець в американський футбол відзначився креативним святкуванням тачдауну. Він майже в точності повторив те, що неодноразово робили всі гравці в Call of Duty: Warzone.

Кілька місяців тому ми розповідали про шанувальника Call of Duty: Warzone, який познайомився в цій відеогрі з відомим бейсболістом. Дійшло до того, що ці геймери навіть побачилися в реальності під час матчу.

Детальніше Гравець Warzone був здивований, дізнавшись, ким є його товариш по грі у реальному житті

Історія дійсно унікальна, щоправда, назвати її одиничною навряд чи можна. Напевно, майже всі шанувальники відеоігор знають, що Неймар полюбляє грати в CS:GO, Майкл Фелпс – в Call of Duty, а Діогу Жота – у FIFA. До речі, нещодавно останній навіть був змушений пропустити міжнародний турнір з FIFA через реальний футбольний матч. Цікаво, що в тому поєдинку футболіст забив одразу два голи, а один з них він присвятив своєму віртуальному захопленню.

Цими вихідними щось схоже повторив й відомий гравець в американський футбол Оделл Бекхем-молодший. Під час свого матчу він відзначився ефектним тачдауном, а потім впав на газон, щоправда, сталося це не через якусь реальну травму. Річ у тім, що в такий спосіб спортсмен вирішив відсвяткувати свою успішну дію. А найцікавіше у цій ситуації те, що для цього він використав рухи, які знайомі всім шанувальникам Call of Duty: Warzone.

Одразу ж після падіння спортсмен почав повзти назад, а потім використав уявний набір для самореанімації ("Self Revive"). Також спортсмен ще й поповнив уявними бронепластинами запас своєї броні. Тобто він майже в точності повторив те, що неодноразово робили всі гравці в Call of Duty: Warzone. Варто відзначити, що шанувальникам цієї відеогри дуже сподобалося таке святкування, а Оделл Бекхем-молодший вже став зіркою платформи Reddit.

Святкування, яким відзначився Оделл Бекхем-молодший: відео