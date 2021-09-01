Багатокористувацькі проєкти, формуючи навколо себе спільноту людей зі схожими інтересами, часто стають причиною справжньої дружби, яка почавшись у віртуальному світі перетікає в реальне життя. Саме так сталося у шанувальника королівської битви від Raven Softvare Хаві Агірре, щоправда, його бойовий товариш виявився не просто геймером, а відомим спортсменом.

Повчально Ігри рятують життя: зворушлива історія гравця в World of Warcraft розчулила мережу

На просторах мережі можна знайти багато історій про давніх друзів-геймерів, які особисто зустрічаються лише через довгі роки спілкування, але цей випадок, безумовно, ще цікавіший.

Отож, гравець Warzone Хаві Агірре у власному інстаграмі опублікував відео, яке він зняв під час гри бейсбольної команди Сан-Дієго Падрес, зазначивши, що відвідав її, щоб зустріти свого тіммейта з популярної королівської битви. На загальний подив, ним виявився ніхто інший, як Юріксон Профар – відомий нідерландський бейсболіст, який прибіг до трибуни, щоб привітатися з другом, прийняти від нього брендований одяг та зробити спільне фото.



Враховуючи, що Warzone – це надзвичайно популярна командна гра, наповнена мільйонами гравців, не дивно, що двоє з них, випадково зустрівшись в грі, стали друзями, проте що справді вражає, так це те, що один з них виявився суперзіркою американської бейсбольної ліги.

Достеменно невідомо, як швидко Агірре дізнався, що товаришує та грає зі знаменитістю, проте це абсолютно точно ніяк не вплинуло на їхні стосунки. Своє чергою вся ситуація підкреслює, що навіть найзайнятішим людям, таким як спортсмени та інші, також подобається проводити час відпочиваючи за відеоіграми та заводячи нових друзів.