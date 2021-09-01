Многопользовательские проекты, формируя вокруг себя сообщество людей со схожими интересами, часто становятся причиной настоящей дружбы, которая начавшись в виртуальном мире перетекает в реальную жизнь. Именно так произошло у поклонника королевской битвы от Raven Softvare Хави Агирре, правда, его боевой товарищ оказался не просто геймером, а известным спортсменом.

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На просторах сети можно найти много историй о старых друзьях-геймерах, которые встречаются лично только спустя долгие годы общения, но этот случай, безусловно, еще интереснее.

Итак, игрок Warzone Хави Агирре в собственном инстаграме опубликовал видео, которое он снял во время игры бейсбольной команды Сан-Диего Падрес, отметив, что посетил ее, чтобы встретить своего тиммейта из популярной королевской битвы. Ко всеобщему удивлению, им оказался никто иной, как Юриксон Профар – известный нидерландский бейсболист, который прибежал к трибуне, чтобы поздороваться с другом, принять от него брендированную одежду и сделать совместное фото.



Учитывая, что Warzone – это очень популярная командная игра, наполненная миллионами игроков, неудивительно, что двое из них, случайно встретившись в игре, стали друзьями, но что действительно поражает, так это то, что один из них оказался суперзвездой американской бейсбольной лиги.

Неизвестно, как быстро Агирре узнал, что дружит и играет со знаменитостью, однако это совершенно точно никак не повлияло на их отношения. В свою очередь вся ситуация подчеркивает, что даже самым занятым людям, таким как спортсмены и другие, также нравится проводить время отдыхая за видеоиграми и заводя новых друзей.