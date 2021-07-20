Коли мрієш зніматися в кіно: гравці в Call of Duty: Warzone, які стали героями курйозних відео

Кілька гравців у Call of Duty: Warzone поділилися кумедними записами на платформі Reddit. Вони показали, як можна випадково стати героями ситуацій, які дуже нагадують сцени з фільмів.

Напевно, майже всі гравці у популярну відеогру Call of Duty: Warzone потрапляли у ситуації, які чимось схожі на сцени з відомих фільмів. У схожому становищі опинилися й головні герої цього матеріалу, хоча й не без допомоги своїх опонентів.

Варто уваги Важко повторити: гравець у Call of Duty: Warzone одним каменем вбив двох опонентів – відео

Героєм першого такого кумедного моменту став користувач з нікнеймом Angry_Hoosier. Записом своєї ситуації він поділився на відомій платформі Reddit, а вже її користувачі достатньо високо оцінили цей пост: понад 8 тисяч вподобань та майже 200 коментарів.

Геймер Angry_Hoosier знаходився на даху потяга, коли до нього під'їхав автомобіль, у якому перебувало кілька гравців. Розстрілювати авто головний герой не став, а вирішив вдатися до достатньо неочікуваного кроку – перестрибнув на дах цього транспортного засобу. Далі він кинув вибухівку C4 на капот цієї автівки, зістрибнув з неї, а потім активував вибуховий заряд. Залишалося лише ефектно ліквідувати ворогів, які опинилися на землі.

Хайлайт користувача Angry_Hoosier – відео

А от героєм іншої подібної ситуації став блогер InspiredGreen. Варто відзначити, що його відео також сподобалося користувачам Reddit: майже 5 тисяч вподобань та понад 150 коментарів.

Він взяв контракт на ліквідацію опонента, але останній скористався червоними дверима й опинився на чималій відстані від головного героя. Щоправда, InspiredGreen був налаштований рішуче, тому він взяв гвинтокрил й відправився на полювання. Варто відзначити, що його опонент також зміг знайти собі транспортний засіб, хоча й наземний.

InspiredGreen кілька хвилин безрезультатно намагався вбити свого ворога, але врешті-решт змушений був здатися, коли останній майже заїхав у підземний тунель. Головний герой просто вистрибнув з гвинтокрила, бо далі він вже навряд чи пролетів би. Але найцікавіше, що цим літальним апаратом він випадково "поцілив" в автівку, яку й переслідував. Вийшло достатньо ефектно, хоча навряд чи InspiredGreen щось таке планував.

Хайлайт користувача InspiredGreen – відео