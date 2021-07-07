Усі гравці в Call of Duty: Warzone знають, що ГУЛАГ – це місце, де можна отримати другий шанс. На цій арені сходяться два гравці, але повернутися у гру зможе лише один. Щоправда, іноді у таку доленосну сутичку можуть втрутитися й сторонні сили.

Саме записом такого моменту й поділився користувач з нікнеймом bishybosh на всесвітньо відомій платформі Reddit. Головного героя цієї історії також відправили у ГУЛАГ, щоправда, там він потрапив у своєрідну чергу, тому змушений був спостерігати за двобоями інших геймерів. Під час одного з таких поєдинків bishybosh помітив на підлозі вибухівку C4, яку не зміг реалізувати хтось з гравців. Тому він вирішив спробувати поцілити каменем у цю бомбу.

Найцікавіше, що у геймера це вийшло, а сталося це у той момент, коли ця пара опинилася у зоні ураження. Вибухівка спрацювала, а головний герой додав до своєї статистики одразу два вбивства. Тобто він одним каменем ліквідував одразу двох ворогів. Також варто додати, що свій двобій bishybosh достатньо легко виграв. Тому сумарно за один похід у ГУЛАГ він зміг зробити одразу три вбивства. Звучить як виклик, хоча повторити щось подібне буде дуже непросто.

Варто відзначити, що гравцям у Call of Duty: Warzone дуже сподобався цей момент, а пост користувача bishybosh вже потрапив до когорти найкращих у цього розділі. Загалом цей запис зібрав майже 7 тисяч вподобань та понад 200 коментарів.

Хайлайт користувача bishybosh – відео