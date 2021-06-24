Під час трансляції на Twitch, присвяченій масштабному оновленню у Call of Duty: Warzone, група озброєних молодиків увірвалася в домівку стрімерки із Сентуріона, що в Південній Африці. Інцидент був повністю зафіксований на камеру, а за долею жінки стежило кілька десятків людей.

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Мабуть, найпопулярніша гра у жанрі "королівської битви" від розробників з Activision нещодавно відзначила старт 4 сезону, який приніс із собою низку нового контенту, включно з новими режимами гри, оперативниками, зброєю та транспортними засобами. Поточний сезон розпочався з трохи меншою драматичністю у порівнянні з попереднім, коли Верданськ зазнав атомного бомбардування, яке відкинуло події гри назад у часі аж у 1984 рік. Проте, для маловідомої стрімерки msbandiit старт сезону не обійшовся без драми й цього разу.

Під час нещодавнього прямого ефіру посеред матчу Warzone Стерна "missbandiit" Льюїс була атакована трьома злодіями, проте не у популярному шутері, а наяву. У той час як зосереджена Льюїс відкриває в грі скриньку з лутом, позаду неї в реальному житті з'являється чоловік у масці, що агресивно знімає з жінки навушники та змушує її лягти долілиць. Її чоловіка Маріо Енгельбрехта, який грав поруч з нею, також можна побачити в кадрі в той час, як його силою укладає на землю інший зловмисник.

Момент з пограбуванням зі стріму



Після того як чоловіки зв'язали пару, на очі глядачів потрапив той факт, що щонайменше один зі злодіїв озброєний. Знерухомивши жертв, негідники кинулись пхати до кишень різні речі хазяїв будинку, при цьому камера зуміла чітко зафіксувати обличчя одного з нападників, що не мав маски, коли він нахилився над столом, щоб взяти телефон Льюїс.

На превелике лихо для злодіїв на заваді їм став друг сім'ї Яко Вільйоен, який перебував у грі разом з подружжям. Стурбований раптовим зникненням друзів та незрозумілими звуками у голосовому чаті, Вільйоен вирішив приїхати до їхнього дому, адже живе неподалік. Відчувши, що щось не так, він одразу звернувся за допомогою до місцевих охоронців. Злодії, зачувши наближення охорони, втекли з місця подій, залишивши більшу частину награбованого, а решту викраденого майна правоохоронці знайшли на полі неподалік всього через декілька днів.

Глядачі трансляції та геймерська спільнота з полегшенням зустріли той факт, що подружжя врятувалось з цієї жахливої ситуації, відбувшись лише легким шоком, а кадри зі стріму Льюїс на Twitch, без сумніву, стануть чудовим доказом у суді після того, як грабіжників затримають.