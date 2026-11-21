Фанати Grand Theft Auto 6 відразу після релізу влаштували незвичний експеримент – вони спробували максимально відгодувати головних героїв. Результати їх не вдовольнили.

Навіть за максимальних показників Джейсон та Люсія виглядають лише злегка пухкими, що неочікувано засмутило багато геймерів, інформує 24 Канал.

Експеримент із фастфудом та "невтішні" результати

Гравці Grand Theft Auto 6 провели експеримент з набору ваги персонажами. Вони розраховували створити справді огрядних героїв завдяки поверненню легендарної механіки з попередніх ігор серії.

Проте лише за кілька годин після релізу ентузіасти досягли ліміту й з'ясували, що Джейсон та Люсія майже не змінюють форму тіла.

Користувач X із ніком Sir Joseph Windsor випробував режим максимальної ваги та низького рівня м'язів для Джейсона. Для досягнення цього результату він вигадав цілу систему, якою поділився в мережі.

Я не хотів підвести спільноту, тому нарешті зробив це. Представляю вам Джейсона з максимальною вагою та мінімумом м'язів – Справжнього товстого Джейсона,

– написав він.

Паралельно інший користувач під ніком Akkyon показав максимальну вагу Люсії.

Спільнота відреагувала на ці знімки з гумором та іронією. Численні дописувачі зазначили, що Артур Морган із Red Dead Redemption 2 та Си-Джей із San Andreas у своїх "найважчих" формах виглядали куди масивнішими й мали більші об'єми.

Вона навіть не товста, це в найкращому разі легка пухкість. Модери на ПК відірвуться на повну з цим,

– додав користувач мережі X із ніком Syber Salty.

Припускають, що розробники з Rockstar Games встановили жорсткі межі для фізичних параметрів персонажів не просто так. Надмірна вага героїв могла б зіпсувати складні анімації паркуру, бігу та бойових сцен, роблячи кримінальний сюжет нереалістичним.

Попри це, фанати вже готуються виправити ситуацію самостійно за допомогою модифікацій. Оскільки офіційний реліз на ПК ще не відбувся, модинг-спільнота очікує на вихід комп'ютерної версії.

За попередніми оцінками та досвідом попередніх тайтлів студії, реліз на комп'ютерах варто чекати приблизно в листопаді 2027 року. Хоча існуюють думки, що Rockstar доведеться пришвидшити її вихід через загрозу фанатських портів від ШІ.