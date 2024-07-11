Нова ціль Helldivers 2 виконана в рекордні терміни – так швидко, що дехто й не встиг приєднатися

Helldivers 2 – дуже особлива гра, у якій світ змінюється в реальному часі й для всіх гравців виглядає однаково. Періодично користувачі отримують глобальні завдання, які виконують колективно, і якщо хтось не встиг, він мусить очікувати наступного шансу. Коли вам наказують зачистити планету від ворогів, то стан виконання змінюється тут і вже, а не чекає, коли вам буде зручно пройти місію.

Вже готово

Новим великим замовленням, яке надійшло лише вчора, стало знищення 100 мільйонів Термінідів. Це одні з основних ворогів гри, схожі на великих жуків.

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Завдання передбачало використання різноманітних засобів "з метою сприяння науковим дослідженням". Гравці, які першими побачили завдання, кинули на нього буквально все, що мали, й усього за вісім годин роботу було виконано.

Хоча ця перемога, безумовно, є приводом для святкування, не зараз всі в захваті, оскільки багато людей не змогли зробити свій внесок, тому що місія була виконана вкрай швидко.

Я чхнув перед початком гри, і вона закінчилася раніше, ніж я встиг витерти сльози,

– жартує один з користувачів на офіційному сервері Helldivers 2 у Discord.

Насправді не варто дивуватися такій швидкості. У квітні розробники поставили завдання вбити два мільярди Термінідів, і гравці впоралися з цим за 12 годин, хоча варто зазначити, що на той час система відстеження вбивств працювала з помилками, іноді фіксуючи вчетверо більшу кількість убивств, ніж мала б.

Цього разу ціль була значно менша, але все одно величезна. Судячи з того, що минулого разу відразу за цим завданням послідував наказ убити таку ж кількість Автоматонів – інших ворогів гри, – можна очікувати, що найближчим часом гравці, які все пропустили, зможуть отримати другий шанс. Тож якщо ви серед них, уважно слідкуйте за новими завданнями.