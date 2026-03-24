Гравці провели у Assassin’s Creed Shadows десятки тисяч років – цифри статистики шокують

Пригодницький екшен Assassin’s Creed Shadows від Ubisoft Quebec відзначив першу річницю з моменту релізу. З цієї нагоди видавець поділився великою статистикою активності гравців, яка демонструє масштаби популярності гри та її ключові досягнення за рік.

Цією інформацією поділилася компанія Ubisoft на своїй сторінці в X, розповідає 24 Канал.

Що показала статистика за перший рік?

Ubisoft оприлюднила підсумки першого року життя Assassin’s Creed Shadows – і цифри вражають. Загалом користувачі провели в грі понад 334 мільйони годин. Якщо перевести цей показник у більш зрозумілі одиниці, це приблизно 14 мільйонів днів або близько 38 тисяч років безперервного проходження.

За цей час гравці здійснили понад 4 мільярди вбивств і виконали більш ніж 58 мільйонів знаменитих "стрибків віри" – однієї з найвідоміших механік серії Assassin’s Creed. Також користувачі активно досліджували світ гри: вони відвідали святилища понад 159 мільйонів разів.

Окрему увагу Ubisoft звернула на несподівану, але показову статистику – взаємодію з тваринами. За рік гравці погладили "чарівних котиків" більше ніж 26 мільйонів разів. Найчастіше ж персонажі гинули під час боїв із ворогами, хоча точних деталей щодо причин смертей розробники не уточнили.

У компанії подякували спільноті за активність і відданість проєкту. Представники Ubisoft зазначили, що саме гравці створили історію цього великого віртуального світу – від численних годин проходження до мільйонів небезпечних стрибків, відвідувань святинь і навіть моментів спокійного відпочинку з котами.

Що відомо про Assassin’s Creed Shadows?

Події Assassin’s Creed Shadows розгортаються у відкритому світі феодальної Японії зразка 1579 року. У центрі сюжету – двоє головних героїв: спритна синобі Наое, яка покладається на власну спритність та швидкість, а також легендарний темношкірий самурай Ясуке, який віддає перевагу більш прямолінійному підходу розв'язання проблем та грубій силі.

Гра дебютувала 20 березня 2025 року на ПК (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), Mac через App Store, а також на консолях PlayStation 5 і Xbox Series X та S. Пізніше, 2 грудня, вона з'явилася і на Nintendo Switch 2. Уже минулого літа аудиторія проєкту перевищила 5 мільйонів користувачів.