Crimson Desert продовжує залишатися головною темою обговорень серед геймерів, а один з них показав що буде, якщо дістатися кінця ігрового світу проєкту, повідомляє 24 Канал.

Що на краю мапи у Crimson Desert?

Ігри з відкритим світом завжди по-особливому інтригували шанувальників віртуальних розваг.

Щоправда частим недоліком таких проєктів є те, що світ занадто тісний чи обмежений надто грубо, що псує всю імерсивність.

Найбільше геймери ненавидять якщо кінець мапи ознаменовується так званими "невидимими стінами", коли ти нібито бачиш горизонт, але вже не можеш туди дійти.

Досить креативно до обмеження ігрової зони цього підійшли у Pearl Abyss, створюючи Crimson Desert.

На випадок якщо хтось з гравців спробує покинути межі світу в новенькій RPG розробники припасли цікавий сюрприз – гігантського кита, який проковтне допитливого протагоніста, повідомляє @CultureCrave у X.

'Crimson Desert' player reached the edge of the map and got eaten by a giant whale



(via u/Intelligent-You-7002) pic.twitter.com/qHMo3uR81l — Culture Crave (@CultureCrave) March 23, 2026

Таке креативне рішення прийшлося до смаку переважній більшості геймерів у соцмережах, що трішки згладило скандал з використанням ШІ.

