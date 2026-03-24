Crimson Desert продолжает оставаться главной темой обсуждений среди геймеров, а один из них показал что будет, если добраться до конца игрового мира проекта, сообщает 24 Канал.

Что на краю карты в Crimson Desert?

Игры с открытым миром всегда по-особенному интриговали поклонников виртуальных развлечений.

Правда частым недостатком таких проектов является то, что мир слишком тесный или ограничен слишком грубо, что портит всю иммерсивность.

Больше всего геймеры ненавидят если конец карты ознаменовывается так называемыми "невидимыми стенами", когда ты якобы видишь горизонт, но уже не можешь туда дойти.

Довольно креативно к ограничению игровой зоны этого подошли в Pearl Abyss, создавая Crimson Desert.

На случай если кто-то из игроков попытается покинуть пределы мира в новенькой RPG разработчики припасли интересный сюрприз – гигантского кита, который проглотит любознательного протагониста, сообщает @CultureCrave в X.

'Crimson Desert' игрок достиг края карты и был съеден гигантским китом



(via u/Intelligent-You-7002) pic.twitter.com/qHMo3uR81l - Culture Crave (@CultureCrave) 23 марта, 2026

Такое креативное решение пришлось по вкусу подавляющему большинству геймеров в соцсетях, что немного сгладило скандал с использованием ИИ.

Crimson Desert и ИИ: что произошло