Steam все чаще подбрасывает пользователям бесплатные проекты. Очередным таким случаем стала игра под названием Narvas, сообщает 24 Канал.

Какая игра бесплатная в Steam прямо сейчас?

Narvas – это научно-фантастический сайд-скроллер с элементами метроидвании, который вышел в свет еще в 2022 году.

Он перенесет нас в вымышленную космическую колонию и даст сыграть за Мейса – юного сборщика мусора, которого недавно повысили.

Новой задачей героя станет путешествие к отдаленным планетам в поисках ресурсов, которые могли бы спасти колонию от гибели.

Создатели проекта из Stranga Games и TommahGames описывают его как игру, где вам придется "путешествовать от задания к заданию, сражаясь с враждебными ботами и опасными боссами на разных планетах", сообщает Gamerant.

В дополнение к этому Narvas имеет локальный кооперативный режим, что позволяет двум игрокам проходить каждый уровень бок о бок.

Кроме того игра имеет скромные системные требования, которые позволят запустить ее на любом ПК.

Отзывы на проект в Steam находят на отметке в смешанные, а 60% рецензий являются положительными. Хвалят в частности интересный визуальный стиль игры, который напоминает олдскульные проекты.

Narvas будет бесплатной в магазине Valve до 19:00 по киевскому времени 25 марта.

