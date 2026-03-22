Цены на современные CoD часто останавливают геймеров от покупки, но трудно устоять от скидки, которую сейчас предлагают на перезапуск легендарной части франшизы, сообщает 24 Канал.

Modern Warfare переживает новую молодость?

В 2019 году мир увидел перезапуск Modern Warfare. На тот момент обновленная игра стала самой быстро продаваемой частью Call of Duty за всю историю.

Этому поспособствовал и культовый статус оригинала и то, что проект получился на удивление качественным, а не чем-то вроде ремастеров классических GTA.

Правда, кусается цена на игрушку, которая, к примеру, в Steam составляет 2 552 гривны.

Исправила ситуацию весенняя распродажа, которая сбросила с ценника 90% (новая цена – 255 гривен), тем самым совершив немыслимое. Спустя 6 лет после релиза, одновременное количество игроков Call of Duty: Modern Warfare достигло нового пика на отметке в 53 410 человек, как сообщает SteamDB.

Ситуация кажется еще более впечатляющей учитывая то, что более новые части серии не могут похвастаться такими показателями.

Например, Black Ops 7 на платформе Valve имела пик в 25 300 игроков, сообщает Insider Gaming.

Поэтому, не упустите шанс и себе "залететь" в культовую CoD, ведь скидка будет актуальной только до 26 марта.

