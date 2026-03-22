Ціни на сучасні CoD часто зупиняють геймерів від покупки, але важко встояти від знижки, яку зараз пропонують на перезапуск легендарної частини франшизи, повідомляє 24 Канал.

Modern Warfare переживає нову молодість?

У 2019 році світ побачив перезапуск Modern Warfare. На той момент оновлена гра стала найшвидше продаваною частиною Call of Duty за всю історію.

Цьому посприяв і культовий статус оригіналу і те, що проєкт вийшов напрочуд якісним, а не чимось на кшталт ремастерів класичних GTA.

Щоправда, кусається ціна на забавку, яка, до прикладу, у Steam складає 2 552 гривні.

Виправив ситуацію весняний розпродаж, який скинув з цінника 90% (нова ціна – 255 гривень), тим самим зробивши немислиме. Через 6 років після релізу, одночасна кількість гравців Call of Duty: Modern Warfare досягла нового піку на відмітці у 53 410 осіб, як повідомляє SteamDB.

Ситуація видається ще більш вражаючою з огляду на те, що новіші частини серії не можуть похвалитися такими показниками.

Наприклад, Black Ops 7 на платформі Valve мала пік у 25 300 гравців, повідомляє Insider Gaming.

Отож, не пропустіть шанс і собі "залетіти" в культову CoD, адже знижка буде актуальною лише до 26 березня.

