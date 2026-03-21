Нові дані свідчать про те, що у чартах бестселерів ігрової індустрії в 2026 році є одноосібний лідер, повідомляє 24 Канал.

Яка гра очолює продажі в 2026 році?

Відомий аналітик Мет Піскателла з порталу Circana, у соцмережі Blue Sky оприлюднив останню статистику продажів відеоігор.

Виявилося, що наразі найбільшим хітом 2026 року є Resident Evil Requiem.

Слідом за горором йдуть NBA 2K26, Call of Duty: Black Ops 7, Madden NFL 26 та Minecraft.

Таблиця лідерів / Фото Мет Піскателла

Окрім того, додаткова інформація стверджує, що продажі Requiem за перший тиждень релізу були на понад 40% вищими, ніж у Resident Evil Village.

Воно й не дивно, адже гра продалася тиражем у 5 мільйонів копій за менш ніж тиждень з моменту релізу, 27 лютого 2026 року, що є найдинамічнішим стартом у історії культової серії.

