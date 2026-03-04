Скільки копій Requiem уже продали?

Компанія Capcom офіційно підтвердила, що нова частина культової франшизи, Resident Evil Requiem, продемонструвала приголомшливий старт. З моменту релізу, який відбувся 27 лютого 2026 року, гра розійшлася тиражем у 5 мільйонів копій по всьому світу. Для досягнення цієї позначки проєкту знадобилося менше ніж тиждень, що робить його найбільш динамічним запуском за всю історію серії, пише GosuGamers.

Для порівняння, попередні успішні проєкти компанії демонстрували значно скромнішу швидкість:

Наприклад, Resident Evil Village знадобилося майже дев'ять місяців, щоб перетнути межу в 5,7 мільйона одиниць.

Навіть високооцінений ремейк Resident Evil 4, який вважався надзвичайно успішним, досяг подібних результатів за чотири місяці.

Нова ж Requiem фактично за перші сім днів реалізувала майже третину від загального тиражу Resident Evil 2 Remake, який наразі є найбільш продаваною грою серії з показником 16,8 мільйона примірників.

Особливий успіх гра має на платформі Steam. У пікові моменти кількість гравців, які одночасно перебували в грі, перевищувала 344 000 осіб. Користувацькі відгуки в магазині Valve наразі позначені як надзвичайно позитивні та становлять 96 відсотків схвалення. На агрегаторі Metacritic гра також утримує лідерські позиції, розділяючи першість за балами користувачів з іншим успішним проєктом – Clair Obscur: Expedition 33.

Причина успіху проста

Високі продажі зумовлені не лише лояльністю фанатів, а й схвальними відгуками професійних критиків. Оглядачі виставляють грі високі оцінки, часто на рівні 9 балів з 10, відзначаючи якість опрацювання сюжету та атмосферу, пише Gfinity Esports.

Головними героями цієї частини стали вже знайомий шанувальникам Леон С. Кеннеді та нова персонажка Грейс Ешкрофт. На честь успішного старту Capcom навіть опублікувала спеціальну ілюстрацію з цими протагоністами, висловивши вдячність мільйонам гравців за підтримку.

Труднощі релізу

На жаль, реліз не обійшовся й без певних труднощів:

У соціальних мережах, зокрема в X та на YouTube, частина спільноти висловлювала невдоволення через велику кількість спойлерів, що з'явилися в перші ж дні.

Окремим пунктом для критики з боку японських гравців стала цензура. Деякі елементи візуального оформлення в японській версії були змінені, що, на думку фанатів, виглядає недбало і руйнує ефект занурення в атмосферу жаху.

Незважаючи на ці нюанси, розробники вже готують ґрунт для майбутнього розширення всесвіту. Згідно з витоками інформації від відомого інсайдера Dusk Golem, Capcom перебуває на фінальних стадіях розробки доповнення для Requiem.

Окрім цього, у мережі поширюються чутки про майбутні ремейки: Code Veronica може з'явитися у 2027 році, а оновлена версія першої Resident Evil уже нібито перебуває у виробництві.

Найближчим часом видавець планує провести онлайн-презентацію Capcom Spotlight, де можуть бути озвучені нові деталі щодо майбутнього серії, а також інших проєктів компанії, серед яких Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, PRAGMATA та Street Fighter 6.