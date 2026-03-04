Сколько копий Requiem уже продали?

Компания Capcom официально подтвердила, что новая часть культовой франшизы, Resident Evil Requiem, продемонстрировала потрясающий старт. С момента релиза, который состоялся 27 февраля 2026 года, игра разошлась тиражом в 5 миллионов копий по всему миру. Для достижения этой отметки проекту понадобилось меньше недели, что делает его самым динамичным запуском за всю историю серии, пишет GosuGamers.

Для сравнения, предыдущие успешные проекты компании демонстрировали значительно более скромную скорость:

Например, Resident Evil Village понадобилось почти девять месяцев, чтобы пересечь рубеж в 5,7 миллионов единиц.

Даже высокооцененный ремейк Resident Evil 4, который считался чрезвычайно успешным, достиг подобных результатов за четыре месяца.

Новая же Requiem фактически за первые семь дней реализовала почти треть от общего тиража Resident Evil 2 Remake, который сейчас является самой продаваемой игрой серии с показателем 16,8 миллиона экземпляров.

Особый успех игра имеет на платформе Steam. В пиковые моменты количество игроков, которые одновременно находились в игре, превышало 344 000 человек. Пользовательские отзывы в магазине Valve пока обозначены как чрезвычайно положительные и составляют 96 процентов одобрения. На агрегаторе Metacritic игра также удерживает лидерские позиции, разделяя первенство по баллам пользователей с другим успешным проектом – Clair Obscur: Expedition 33.

Причина успеха проста

Высокие продажи обусловлены не только лояльностью фанатов, но и положительными отзывами профессиональных критиков. Обозреватели выставляют игре высокие оценки, часто на уровне 9 баллов из 10, отмечая качество проработки сюжета и атмосферу, пишет Gfinity Esports.

Главными героями этой части стали уже знакомый поклонникам Леон С. Кеннеди и новая персонажка Грейс Эшкрофт. В честь успешного старта Capcom даже опубликовала специальную иллюстрацию с этими протагонистами, выразив благодарность миллионам игроков за поддержку.

Трудности релиза

К сожалению, релиз не обошелся и без определенных трудностей:

В социальных сетях, в частности в X и на YouTube, часть сообщества выражала недовольство из-за большого количества спойлеров, появившихся в первые же дни.

Отдельным пунктом для критики со стороны японских игроков стала цензура. Некоторые элементы визуального оформления в японской версии были изменены, что, по мнению фанатов, выглядит небрежно и разрушает эффект погружения в атмосферу ужаса.

Несмотря на эти нюансы, разработчики уже готовят почву для будущего расширения вселенной. Согласно утечкам информации от известного инсайдера Dusk Golem, Capcom находится на финальных стадиях разработки дополнения для Requiem.

Кроме этого, в сети распространяются слухи о будущих ремейках: Code Veronica может появиться в 2027 году, а обновленная версия первой Resident Evil уже якобы находится в производстве.

В ближайшее время издатель планирует провести онлайн-презентацию Capcom Spotlight, где могут быть озвучены новые детали относительно будущего серии, а также других проектов компании, среди которых Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, PRAGMATA и Street Fighter 6.