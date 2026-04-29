Имя Леона Кеннеди давно стало одним из самых известных во вселенной Resident Evil, однако его происхождение оставалось предметом споров почти три десятилетия. Точку в этой истории поставил Гидеки Камия (Hideki Kamiya)– режиссер классической Resident Evil 2 1998 года, где Леон Кеннеди впервые появился в серии, пишет 24 Канал.

Почему Леона назвали именно так?

В своем микроблоге в соцсети X Камия признался, что удивлен тем, сколь долго поклонники обсуждали этот вопрос. По его словам, никакого скрытого смысла при выборе имени не было– персонажа действительно назвали в честь профессионального киллера Леона из фильма "Леон". Эта лента вдохновила молодого разработчика во время работы над Resident Evil 2.

Он рассказал, что сначала предложил несколько других вариантов имени, но их отклонили. Тогда Камия обратился за советом к Шинджи Миками (Shinji Mikami).– руководителя разработки оригинальной Resident Evil.

После этого он предложил использовать имя из недавно просмотренного фильма – Леон. Миками, по словам Камии, ответил, что это вполне может сработать. Так и появился один из известнейших героев франшизы.

Отдельно Камия прокомментировал и название пистолета "Матильда" из Resident Evil 4. Это имя также отсылает к персонажу фильма "Леон", однако, как объяснил разработчик, это решение принимал уже другой сотрудник Capcom. Кто именно предложил это название, он сейчас не помнит.

Интересный факт! После ухода из Capcom Гидэки Камия больше не работает над серией Resident Evil. Сейчас он занимается продолжением Okami. В то же время новую часть франшизы – Resident Evil Requiem – разработчик уже успел прокомментировать, отметив, что игра получилась слишком страшной даже для него.

Успех Resident Evil 2: игра, которая сделала Леона легендой

Resident Evil 2 стала подлинным прорывом для всей серии. После релиза в 1998 году игра мгновенно превратилась в крупный коммерческий хит и закрепила статус франшизы как одного из главных имен в жанре survival horror.

Уже в первые выходные после запуска в Северной Америке было продано более 380 тысяч копий, а выручка достигла 19 миллионов долларов. К тому времени это был рекордный старт для видеоигры– Resident Evil 2 даже превзошла предыдущие достижения Final Fantasy VII и Super Mario 64, а также обошла по стартовому собранию почти все голливудские фильмы того же уик-энда, уступив только одному.

Только за шесть недель мировые продажи превысили 3 миллиона копий : около 1, 9 миллионов в Японии и более миллиона в США. Версия для первой PlayStation в итоге разошлась тиражом 4, 96 миллионов копий и стала одной из самых успешных игр франшизы на одной платформе.

Критики тоже встретили игру очень тепло. Resident Evil 2 хвалили за мрачную атмосферу, кинематографическую подачу, улучшенную графику, звук и систему двух сценариев, которая повышала реиграбельность.

Именно вторая часть помогла серии выйти за пределы просто успешного сиквела и превратиться в одну из самых влиятельных франшиз в истории игр.

Популярность игры оказалась столь велика, что в 2019 году Capcom выпустила полноценный ремейк Resident Evil 2. Он также стал большим хитом: за первую неделю было отгружено 3 миллиона копий, а по состоянию на 2025 год продажи превысили 15, 8 миллионов экземпляров.

Именно поэтому история о происхождении имени Леона Кеннеди вызывает такой интерес даже спустя почти 30 лет после релиза. Речь идет не просто о персонаже, а об одном из главных символов всей Resident Evil.