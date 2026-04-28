Каким будет будущее Resident Evil Requiem?

Невероятный коммерческий успех Resident Evil Requiem удивил даже самих создателей. Менее чем через два месяца игра разошлась тиражом в 7 миллионов единиц, что явилось абсолютным рекордом для франшизы. Такие показатели заставили компанию CAPCOM пересмотреть свои финансовые прогнозы на 2026 год финансовый год. Ожидаемая чистая прибыль выросла с 319, 9 миллиона долларов до 341, 8 миллионов долларов, что свидетельствует о росте на 6, 9%. На фоне этих достижений фанаты с нетерпением ожидают первой порции дополнительного контента.– бесплатную мини-игру, пишет Insider Gaming.

В интервью японскому изданию Denfaminicogamer режиссер игры Коши Наканиши и продюсер Масато Кумадзава намекнули на близкий релиз этого обновления. Ориентиром служит "Золотая неделя" в Японии.– период больших праздников, что длится с 29 апреля по 6 мая.

Продюсер отметил, что завершение основного сюжета как раз к завершению этих каникул будет идеальным моментом., поскольку доступ к мини-игре открывается только после прохождения кампании. Учитывая эти слова, обновление может стать доступным уже 7 мая.

О чем будет мини-игра?

Сама мини-игра как-то сосредоточена на боевой системе основного проекта. Коши Наканиши призвал игроков, которым не хватило острых ощущений в финале, подготовить свое оружие и ждать сюрпризов, которые заставят их удивиться. Хотя официального названия режима еще нет, в сообществе бытует мнение, что это будет обновленная версия классических "Наемников".

Немного статистики

Интересна и внутренняя статистика проекта, которую приводит издание Wccftech :

Оказалось, что во время игры за Леона около 90 процентов пользователей предпочитают выглядеть от третьего лица.

В главах за Грейс ситуация иная: 60 процентов выбирают вид от первого лица.

40 процентов остаются верны классической камере из-за плеча.

Также заметны региональные разногласия: игроки в Азии и Японии почти всегда выбирают третье лицо., в то время как пользователи персональных компьютеров чаще склоняются к формату шутера от первого лица.

Что вырезали из игры, и что в ней изменили?

Разработчики также поделились деталями производственного процесса. Как и в случае с седьмой частью серии, Resident Evil Requiem избавилась от определенного контента при создании. Команда приняла тяжелое решение полностью вырезать второй раздел игры, чтобы улучшить темп повествования и сделать его более доступным.

Философия разработки базировалась на принципе "вычитания" лишнего, даже если это было болезненно для авторов. Более того, первоначально игра планировалась исключительно о Леоне и Раккун-Сити., но роль Грейс настолько разрослась, что она стала полноценной второй главной героиней.

Большое DLC: что нужно знать

Относительно большого сюжетного DLC, то здесь новостей меньше. Наканиши подтвердил, что работа над дополнительной историей продолжается, однако сейчас он не может раскрыть никаких подробностей. Согласно неофициальной информации от инсайдера Dusk Golem, график выхода контента сместился.

Ранее планировалось, что сюжетное дополнение выйдет в 2026 году, чтобы восполнить паузу перед релизами обновленных версий Code Veronica и Resident Evil Zero. Из-за задержки выхода основной игры релиз DLC может состояться в конце 2026 или перенестись на 2027 год.

Игроки надеются увидеть в нем возвращение известных персонажей, таких как Клер или Ада, но пока официальных подтверждений этому нет.