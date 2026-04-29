Ім'я Леона Кеннеді давно стало одним із найвідоміших у всесвіті Resident Evil, однак його походження залишалося предметом суперечок майже три десятиліття. Крапку в цій історії поставив Гідекі Камія (Hideki Kamiya) – режисер класичної Resident Evil 2 1998 року, де Леон Кеннеді вперше з'явився у серії, пише 24 Канал.

Чому Леона назвали саме так?

У своєму мікроблозі в соцмережі X Камія зізнався, що здивований тим, наскільки довго шанувальники обговорювали це питання. За його словами, жодного прихованого сенсу під час вибору імені не було – персонажа справді назвали на честь професійного кілера Леона з фільму "Леон". Саме ця стрічка надихнула молодого розробника під час роботи над Resident Evil 2.

Він розповів, що спочатку запропонував кілька інших варіантів імені, але їх відхилили. Тоді Камія звернувся за порадою до Шінджі Мікамі (Shinji Mikami) – керівника розробки оригінальної Resident Evil.

Після цього він запропонував використати ім'я з нещодавно переглянутого фільму − Леон. Мікамі, за словами Камії, відповів, що це цілком може спрацювати. Так і з'явився один із найвідоміших героїв франшизи.

Окремо Камія прокоментував і назву пістолета "Матильда" з Resident Evil 4. Це ім'я також відсилає до персонажа фільму "Леон", однак, як пояснив розробник, це рішення ухвалював уже інший співробітник Capcom. Хто саме запропонував цю назву, він зараз не пам'ятає.

Цікавий факт! Після відходу з Capcom Гідекі Камія більше не працює над серією Resident Evil. Зараз він займається продовженням Okami. Водночас нову частину франшизи − Resident Evil Requiem − розробник уже встиг прокоментувати, зазначивши, що гра вийшла надто страшною навіть для нього.

Успіх Resident Evil 2: гра, яка зробила Леона легендою

Resident Evil 2 стала справжнім проривом для всієї серії. Після релізу у 1998 році гра миттєво перетворилася на великий комерційний хіт і закріпила статус франшизи як одного з головних імен у жанрі survival horror.

Уже в перші вихідні після запуску в Північній Америці було продано понад 380 тисяч копій, а виручка сягнула 19 мільйонів доларів. На той час це був рекордний старт для відеогри – Resident Evil 2 навіть перевершила попередні досягнення Final Fantasy VII та Super Mario 64, а також обійшла за стартовими зборами майже всі голлівудські фільми того ж вікенду, поступившись лише одному.

Лише за шість тижнів світові продажі перевищили 3 мільйони копій: близько 1,9 мільйона в Японії та понад мільйон у США. Версія для першої PlayStation у підсумку розійшлася тиражем 4,96 мільйона копій і стала однією з найуспішніших ігор франшизи на одній платформі.

Критики також зустріли гру дуже тепло. Resident Evil 2 хвалили за похмуру атмосферу, кінематографічну подачу, покращену графіку, звук і систему двох сценаріїв, яка підвищувала реіграбельність.

Саме друга частина допомогла серії вийти за межі просто успішного сиквела та перетворитися на одну з найвпливовіших горор-франшиз в історії ігор.

Популярність гри виявилася настільки великою, що у 2019 році Capcom випустила повноцінний ремейк Resident Evil 2. Він також став великим хітом: за перший тиждень було відвантажено 3 мільйони копій, а станом на 2025 рік продажі перевищили 15,8 мільйона примірників.

Саме тому історія про походження імені Леона Кеннеді викликає такий інтерес навіть майже через 30 років після релізу – йдеться не просто про персонажа, а про одного з головних символів усієї Resident Evil.