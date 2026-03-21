Новые данные свидетельствуют о том, что в чартах бестселлеров игровой индустрии в 2026 году есть единоличный лидер, сообщает 24 Канал.

Какая игра возглавляет продажи в 2026 году?

Известный аналитик Мэт Пискателла с портала Circana, в соцсети Blue Sky обнародовал последнюю статистику продаж видеоигр.

Оказалось, что сейчас самым большим хитом 2026 года является Resident Evil Requiem.

Вслед за хоррором идут NBA 2K26, Call of Duty: Black Ops 7, Madden NFL 26 и Minecraft.

Таблица лидеров / Фото Мэт Пискателла

Кроме того, дополнительная информация утверждает, что продажи Requiem за первую неделю релиза были более чем на 40% выше, чем у Resident Evil Village.

Оно и не удивительно, ведь игра продалась тиражом в 5 миллионов копий за менее чем неделю с момента релиза, 27 февраля 2026 года, что является самым динамичным стартом в истории культовой серии.

