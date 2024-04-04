Дослідження проводили аналітики ринку з компанії Newzoo. За їхніми даними, ринок ПК та консолей зріс на 2,6% у 2023 році (до 93,5 мільярда доларів доходу), однак загальний час гри зменшився, а геймери проводили все більше часу в меншому списку старих ігор, таких як Fortnite та League of Legends.

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Деталі звіту

Таким чином стає зрозуміло, шо це хороша новина лише для невеликої кількості видавців та розробників. Дані Newzoo показують, що топ-10 ігор на кожній платформі (ранжовані за середньою кількістю активних користувачів на місяць, або MAU) заповнені старими, добре відомими іграми.

Fortnite зайняла перше місце на всіх платформах, включаючи Switch і ПК.

До решти списків увійшли ігри, які вас не здивують, такі як Grand Theft Auto V, Counter-Strike 2, Roblox, Minecraft, Rocket League, Apex Legends, Fall Guys, Valorant і Call of Duty.

На консолях Xbox і Playstation лише одна нова однокористувацька гра потрапила до першої десятки: Starfield.

Щоб ще раз довести, що геймери в першу чергу зосереджені на старих іграх, дані Newzoo показують, що лише 66 назв склали 80 відсотків усього ігрового часу у 2023 році. І 60 відсотків цього часу було проведено в іграх, яким шість років і більше. Фактично, у 2023 році на п'ять старих ігор – Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft і GTA V – припадало 27% всього ігрового часу за рік.

І це ще не все. З 23% ігрового часу, проведеного у 2023 році в нових іграх (віком до 2 років), більше половини було витрачено на великі щорічні сиквели, такі як останній Madden або NBA. Лише 8 відсотків ігрового часу було витрачено на нові, не щорічні ігри, такі як Diablo IV або Baldur's Gate III.

Хоча звіт Newzoo вказує на те, що ви все ще можете бути успішними в цьому середовищі, реальність така, що ґеймери проводять все менше часу в нових іграх і все більше часу у вже існуючих франшизах, що граються в режимі реального часу. Це ускладнює для видавців і розробників пошук аудиторії.

Як пишуть дослідники, на відміну від попередніх десятиліть, ви не просто конкуруєте з будь-якою новою популярною грою на полицях магазинів, а змагаєтеся з такими гігантами, як Fortnite та Roblox, безплатними іграми з нескінченною кількістю контенту, створеного їхніми користувачами. Там уже багато гравців, і нові швидше підуть туди, де вже є хтось – їхні друзі, знайомі чи просто велика кількість аудиторії, з якою можна контактувати. Щось схоже відбувається в соцмережах: ви не підете з одного сервісу в інший, де немає ваших друзів.

Newzoo пише, що далі видавцям буде ще складніше.