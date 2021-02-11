Любов окриляє та додає HP: гравці у World of Warcraft зіштовхнулися із незвичайним багом

Геймери знайшли у відеогрі World of Warcraft: Shadowlands дуже незвичайний технічний недолік. Баг з'явився у грі після старту тематичної події із назвою "Любовна лихоманка".

У відеогрі World of Warcraft: Shadowlands розпочалася нова тематична подія із назвою "Любовна лихоманка". Це місцевий аналог Дня cвятого Валентина, у рамках якого розробники додають різноманітні цікаві активності: нові завдання, досягнення, а також тематичні предмети. Цікаво, що саме під час цієї події деякі геймери зіштовхнулися з дуже незвичним багом.

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Першими про цей незвичайний баг повідомили користувачі відомої платформи Reddit, а геймер із нікнеймом TimHeilig навіть поділився фото. Виявляється, що під час цих святкувань, у столиці можна отримати ефект із назвою "Без розуму від любові". Активуючи його геймери можуть збільшити запас здоров'я (HP) свого персонажа.

Щоправда, розробники із "маленької інді-компанії" Blizzard щось точно не врахували, бо цей бонус не був адаптований до умов доповнення Shadowlands. Тому деякі геймери цілком законним методом збільшили запас здоров'я свого персонажа до 10 мільйонів. Зазначимо, що у середньому персонажі у рамках цього доповнення мають 30 тисяч HP. Найцікавіше, що деякі геймери навіть встигли завітати в епохальні підземелля з таким приємним бонусом.

Варто відзначити, що розробники із Blizzard вже встигли виправити цей технічний недолік. Нагадаємо, що зараз у World of Warcraft проходять одразу дві тематичні події, які завершаться вже до кінця цього місяця: "Місячний фестиваль" продовжиться до 19 лютого, а "Любовна лихоманка" до 21.

"Чомусь у мене 10 мільйонів HP?! Хто зараз рейдбос?" / TimHeilig

Shadowlands Восьме доповнення до відеогри World of Warcraft. Цього разу гравців відправили у Темні землі, куди потрапляють душі мерців. Геймерам потрібно зробити вибір на користь одного з чотирьох ковенантів (правителі Темних земель). Також у цьому доповнені можна зустріти старих персонажів: Утера, Дреку, Кенарія та Кель'таса.

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