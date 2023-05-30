Шанувальники The Sims 4 вимагають у розробників не виправляти кумедний баг

Фанати The Sims 4 не надто задоволені тим, що розробники планують виправити цікавий баг, який, як відомо, приносить неабияку користь стосункам між персонажами. Детальніше – у матеріалі.

Шанувальники симулятора життя від Maxis та EA неабияк засмутилися, дізнавшись, що розробники мають намір прибрати з гри доволі корисний баг.

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Як правило, Сіми розвивають свою дружбу в грі, витрачаючи багато часу на взаємодію та спілкування з іншими персонажами.

Це процес, який здається досить простим, але може виявитися виснажливим для тих, хто хоче аби їх віртуальний протеже був душею компанії. Однак, існує експлойт, який суттєво допомагає в цьому питанні.

Завдяки багу, гравцям було достатньо представитися Сіму, з яким вони хочуть подружитися, а потім сфотографуватися з ним. З невідомих причин така маніпуляція робила персонажів хорошими друзями всього після кількох спільних фотографій.

Селфі персонажів / Фото з Pinterest

Однак у нещодавніх нотатках щодо майбутнього патчу розробники Sims 4 вказали, що цей баг незабаром буде виправлено.

Це викликало неабияке обурення геймерів у Twitter, Reddit та на форумі Sims Community.

Наприклад, один із користувачів Reddit написав: "Чому вони це роблять??? Це жодним чином не зашкодило ігровому процесу, тому що ви МОЖЕТЕ цього НЕ робити, і видалення цього не принесе нікому користі".

Інший шанувальник відповів на повідомлення про виправлення у твіттері наступним чином: "Будь ласка, НЕ виправляйте цей баг, через який дружба стрімко зростає. Мені подобається ця маленька помилка".

Тим часом інші гравці не приховують подиву чому розробники поставили саме цю особливість в пріоритет: "Чому це взагалі стало пріоритетом з-поміж усіх помилок, які лютують у грі?".

Отож, цікаво буде поглянути чи дослухаються розробники до такого дивного побажання своїх фанатів та залишать у грі цей кумедний баг.