Elden Ring – одна з найскладніших відеоігор в індустрії, тому нікого зазвичай не здивуєш смертями в ній. Щоправда, одному геймеру це все ж вдалось.

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Комічна смерть користувача Reddit під ніком Limonek121 неабияк розсмішила шанувальників Elden Ring, адже її причиною стала не складність проєкту, майстерність опонентів чи відсутність тієї ж майстерності в геймера, а корпорація Microsoft.

У ролику наш герой підіймається сходами Академії Рая Лукарія, ухиляючись від сумнозвісних валунів, що котяться долі аби розчавити неуважних гравців.

Після успішного ухиляння від першої каменюки, геймер вже майже дістався вершини сходів, коли на екрані раптом з'явилося сповіщення від Windows із запитом активувати ліцензію операційної системи.

Limonek121 швидко закрив вікно з повідомленням, але не достатньо швидко аби врятувати свого персонажа від дурної загибелі.

Кумедна смерть в Elden Ring – дивитися відео

Добре, що це сталося у відносно спокійний момент гри, а не в останні секунди напруженої битви, скажімо, з Маленією.

Однак, думаємо, що після такого геймеру все ж потрібно якомога швидше активувати операційку аби уникнути подібних моментів в майбутньому.