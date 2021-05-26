Майже легальні чіти: геймери знайшли серйозний технічний недолік у CS:GO – відео

Гравці у Counter-Strike: Global Offensive знайшли новий технічний недолік у грі. Цього разу вони відшукали баг, який дозволяє прекрасно бачити контури ворогів через стіни.

Усі гравці у популярну відеогру Counter-Strike: Global Offensive стикалися з різноманітними багами. Напевно, у такі моменти геймери згадують розробників "незлим тихим словом". Зазвичай гравці стають свідками таких недоліків випадково, хоча є й дуже цікаві винятки.

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Напевно, всі шанувальники змагального CS:GO мають пам'ятати легендарний буст від команди Fnatic на Overpass, чи баг зі стрибками, який активно використовували гравці команди BIG на одному з мейджорів. Можливо, новий баг з бомбою навіть можна було б поставити в один ряд з цими, але він поки не розповсюджений серед геймерів.

Зараз навіть не зрозуміло, коли він вперше з'явився у CS:GO та скільки вже "живе" у цій відеогрі. Також важко назвати нікнейм геймера, який першим знайшов цей баг, бо відповідних та популярних записів вже чимало у мережі. Працює все достатньо просто: якщо дивитися через оптичний приціл на миготливий індикатор бомби, то можна чітко побачити контури ворога, який знаходитися за стіною. Тобто у такий спосіб можна отримати майже легальний "wallhack".

Для використання цього багу потрібно два геймери, які грають за команду терористів: снайпер та носій бомби. Звісно, все не так просто, бо для ефективної реалізації потрібна ще й гарна командна робота цієї пари. Щоправда, якщо трохи потренуватися, то подібний баг з бомбою можна використовувати на всіх ігрових мапах. Цей трюк можна реалізовувати не лише у місцях, де можна прострілити ворога. Він добре підходить для перевірки точок, де теоретично може знаходитися опонент. Зрозуміло, що використовуючи цей баг можна отримати чимало корисної інформації.

Напевно, назвати його дуже ефективним й важко, але комусь він може дати серйозну перевагу. Дуже сподіваємося, що компанія Valve оперативно виправить цей технічний недолік. Також наполегливо рекомендуємо не використовувати у своїх змагальних матчах цей баг. Зрозуміло, що система VAC не зможе дати блокування за подібне, але "Патруль" – може зробити це спокійно.

Демонстрація роботи нового технічного недоліку у CS:GO – відео