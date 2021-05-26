Все игроки в популярную видеоигру Counter-Strike: Global Offensive сталкивались с различными багами. Наверное, в такие моменты геймеры вспоминают разработчиков "незлым тихим словом". Обычно игроки становятся свидетелями таких недостатков случайно, хотя есть и очень интересные исключения.

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Наверное, все поклонники соревновательного CS:GO должны помнить легендарный буст от команды Fnatic на Overpass, или баг с прыжками, который активно использовали игроки команды BIG на одном из мейджоров. Возможно, новый баг с бомбой даже можно было бы поставить в один ряд с этими, но он пока не распространен среди геймеров.

Сейчас даже не понятно, когда он впервые появился в CS:GO и сколько "живет" в этой видеоигре. Также трудно назвать никнейм геймера, который первым нашел этот баг, потому что соответствующих и популярных записей уже немало в сети. Работает все достаточно просто: если смотреть через оптический прицел на мигающий индикатор бомбы, то можно четко увидеть контуры врага, который находиться за стеной. То есть таким образом можно получить почти легальный "wallhack".

Для использования этого бага нужно два геймера, которые играют за команду террористов: снайпер и носитель бомбы. Конечно, все не так просто, потому что для эффективной реализации нужна еще и хорошая командная работа этой пары. Правда, если немного потренироваться, то подобный баг с бомбой можно использовать на всех игровых картах. Этот трюк можно реализовывать не только в местах, где можно прострелить врага. Он хорошо подходит для проверки точек, где теоретически может находиться оппонент. Понятно, что используя этот баг можно получить немало полезной информации.

Наверное, назвать его очень эффективным и трудно, но кому-то он может дать серьезное преимущество. Очень надеемся, что компания Valve оперативно исправит этот технический недостаток. Также настоятельно рекомендуем не использовать в своих соревновательных матчах этот баг. Понятно, что система VAC не сможет дать блокировку за подобное, но "Патруль" – может сделать это спокойно.

Демонстрация работы нового технического недостатка в CS:GO – видео