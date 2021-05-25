Наверное, все поклонники соревновательного CS:GO знают, что почти во всех регионах начались RMR-турниры. Например, европейский Flashpoint запомнится фанатам "прекрасной" организацией, а североамериканский cs_summit до сих пор особо не отличался, хотя есть два достаточно интересных события.

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Главными героями первой такой истории стали игроки очень известной команды Evil Geniuses, которая еще в сентябре 2020 года занимала первое место в рейтинге HLTV. Дело в том, что такая статусная организация бесславно вылетела из турнира уже после двух матчей. В целом этот состав выступает сейчас очень слабо, хотя, возможно, им просто нужно больше времени для того, чтобы сыграться.

Второе событие также связано с командой, которая покинула турнир после двух встреч. Правда, очень известным коллектив Bad News Bears трудно назвать, хотя он и занимает 40 место в рейтинге HLTV. Именно в матче этой команды с EXTREMUM произошла ситуация, которая сейчас активно обсуждается в сообществе игроков в Counter-Strike: Global Offensive. Сразу стоит отметить, что соревнование проходило в онлайне, но турнирный оператор имел доступ к веб-камерам.

На старте первой же карты (Inferno) до Гейба "Spongey" Грейнера зашел в комнату его отец. Он решил принести своему сыну поесть, хотя, наверное, немного и опоздал. Правда, сеть поразила даже не такая забота, а вид мужчины. Он был в одних шортах, а его обнаженный торс попал в объектив веб-камеры Spongey, поэтому мужчина засветился на официальной трансляции. Есть киберспортсмен не стал, а его отец очень быстро покинул комнату.

Комментаторов и зрителей трансляции этот забавный случай очень рассмешил, а отец Spongey мгновенно стал настоящей звездой сети. В общем пользователи похвалили мужчину за такую заботу, а оригинальный клип уже собрал более 150 тысяч просмотров. Наверное, в ситуацию Spongey попадало немало геймеров, потому что она достаточно жизненная. Правда, даже такая своеобразная помощь не помогла коллективу Bad News Bears, а тот матч они проиграли команде EXTREMUM со счетом 0:2.

Забавная ситуация с матча между Bad News Bears и EXTREMUM – видео