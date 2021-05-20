Наверное, все поклонники соревновательного CS:GO слышали о громком конфликте, который разгорелся после матча между командами Ninjas in Pyjamas и Anonymo Esports. Наверное, самый большой репутационный удар тогда понесли организаторы этого соревнования – Flashpoint, хотя "отличились" и представители Ninjas in Pyjamas.

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Если вкратце, то турнирный оператор сначала заставил Ninjas in Pyjamas доигрывать матч, хотя знал об их проблемах с соединением. Последние проиграли поединок, но смириться с таким поражением не смогли, поэтому и решили в достаточно агрессивной манере давить на Flashpoint. Оператор сразу же "дал заднюю" и уже на следующий день принял беспрецедентное решение о переигровке матча. Со второй попытки Ninjas in Pyjamas смогли победить, но турнирный оператор получил серьезный удар по репутации, правда, не последний.

Журналист известного портала HLTV Дэниш "Nohte" Аллана заметил, что в рамках этого RMR-турнира, который организовывает Flashpoint, используется неверная сумма денег в овертаймах. Организаторы этого соревнования выделяют по 16 тысяч долларов на игрока, хотя в других регионах все придерживаются классического для мейджоров формата – 10 тысяч долларов. Важно отметить, что речь идет именно о RMR-турнирах, которые проходят под своеобразной эгидой Valve, хотя организаторами последние могут и не быть.

Обвинять Flashpoint в несоблюдении правил пользователи сначала не стали. Возможно, компания Valve просто предоставила определенную свободу действий в этом вопросе турнирным операторам, но почему-то предупредила только Flashpoint. Помочь решил организатор аналогичного соревнования для североамериканского региона. Он отметил, что на cs_summit 8 они используют стандартный формат в 10 тысяч долларов, потому что это официальное RMR-событие от Valve. Правда, его ответ не противоречил предположению Дэниша о свободе действий, поэтому вопрос остался открытым еще на несколько часов.

Самое интересное, что почти точный ответ на него дали именно организаторы турнира Flashpoint Season 3. Дело в том, что они уже успели обновить правила своего соревнования, и внести изменения в пункт о деньгах в овертаймах. Теперь игроки будут получать по 10 тысяч долларов на старте дополнительных раундов. Также организаторы этого турнира обновили пункты, в которых говорилось о переигрывании матчей.

Стоит отметить, что в рамках Flashpoint Season 3 уже прошло 14 полноценных матчей, а сыграно было 32 карты. В овертаймах решалась судьба всего 2 карт: Astralis выиграли OG на Inferno, а G2 проиграли FaZe на Mirage. Наверное, в этом случае о переигровке можно только пошутить, потому что команды все-таки были в равных условиях. Напоследок стоит лишь отметить, что организация этого соревнования пока вообще не впечатляет.

Изменения в правилах турнира Flashpoint Season 3 / Фото твиттер Danish Allana