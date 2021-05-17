Наверное, все поклонники соревновательного CS:GO знают, что уже стартовали турниры серии RMR. В рамках этих соревнований команды борются за зачетные баллы, необходимые для квалификации на PGL Major Stockholm 2021 – главный турнир 2021 года в этой дисциплине. Возможно, это будет даже один из самых важных турниров в истории CS:GO, потому что впервые должен разыгрываться призовой фонд аж в 2 миллиона долларов, а также это будет первый мейджор за два года. Понятно, что все команды прекрасно понимают это, поэтому иногда идут даже на очень отчаянные шаги для победы.

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Акт 1. Неожиданное поражение фаворита

Стоит начать с того, что в Европе за организацию этого соревнования взялся известный турнирный оператор Flashpoint. Все матчи этого соревнования проходят в онлайне, а началось оно еще 10 мая, но главные герои этой истории провели свой скандальный матч только 14 числа. Шведская команда Ninjas in Pyjamas во главе с dev1ce считалась фаворитом матча с польским коллективом Anonymo Esports. Правда, легкой прогулки для шведов в этом матче не получилось, потому что произошел классический размен пиками, а на решающей карте (Mirage) "ниндзи" проиграли в овертайме.

Понятно, что с турнира они тогда не вылетели, но упали в нижнюю сетку и оказались на грани провала. Дело в том, что еще одно поражение оставляло бы такую именитую команду без RMR-баллов из этого турнира, а это уже настоящая катастрофа. Конечно, это не последнее соревнование в этой серии, но конкуренция слишком высока в Европе, чтобы давать другим коллективам своеобразную фору в целый турнир. Смириться с поражением представители шведского коллектива не смогли, поэтому они и пошли в твиттер.

Хайлайты с матча Ninjas in Pyjamas против Anonymo Esports – видео

Акт 2. Кто похитил все пакеты?

Сразу после матча началась настоящая атака представителей Ninjas in Pyjamas на организацию Flashpoint. Киберспортсмены отмечали, что во время этого матча все игроки этой команды столкнулись с проблемами соединения, а играли они с потерей 30 – 40% пакетов. Правда, геймеры не поняли, как с такими потерями шведы вообще могли играть. Особенно отличился dev1ce, которому не понравился "любительский" подход организаторов.

Тогда же появилось официальное заявление организации Ninjas in Pyjamas, в котором речь шла о вышеупомянутых проблемах игроков во время поединка. Ее представители поделились своим видением ситуации, а также рассказали, что предлагали немало вариантов выхода из этой ситуации организаторам еще во время игры. Они похвалили своих оппонентов, а во всем обвинили Flashpoint:

Anonymo продемонстрировала настоящее спортивное поведение и была готова на любые действия ради решения проблемы, правда, организаторы Flashpoint отказались от всех альтернативных вариантов, которые мы предоставили.

Акт 3. Беспрецедентное решение Flashpoint и шокированные поляки

Самое интересное, что жалобы представителей Ninjas in Pyjamas услышали, потому что организаторы Flashpoint уже заявили, что матч будет переигрываться. Вроде бы шведы привели убедительные доказательства вины именно турнирного оператора, поэтому они и приняли такое беспрецедентное решение. Сначала появилась информация, что матч должен был состояться еще вчера, но потом его перенесли на неопределенный срок.

Конечно, такой вариант уже не устроил команду Anonymo Esports, поэтому ее представители решили поделиться своим видением ситуации. Они отметили, что на них сейчас оказывается давление со стороны организаторов Flashpoint и команды Ninjas in Pyjamas. Также они добавили, что предлагали перенести матч на другой день еще тогда, когда счет был 1:1 на первой карте. То есть сразу после появления первых технических проблем. Правда, тогда игроки коллектива Ninjas in Pyjamas почему-то отказались это делать и решили продолжить поединок.

В общем поляки не собираются переигрывать матч и уверены в том, что доказательства шведов не могут быть "железными". Также представители Anonymo Esports отметили следующее:

Мы очень эмоционально относимся к этой ситуации, зная, что ничего подобного не произошло бы на ни одном другом спортивном или киберспортивном турнире. Мы хотели сделать все в духе честной игры, но NIP, похоже, заботится вообще не об этом.

Они думают, что последние также оказывали давление на турнирного оператора, а подтверждением этого может служить первая версия заявления Flashpoint. В ней говорилось о том, что Ninjas in Pyjamas (не Flashpoint) предложили своим соперникам выбрать вариант переигровки: только третья карта или вся серия. Правда, этот твит быстро исправили, но скриншоты "не горят".

Первая версия заявления Flashpoint / Фото твиттер thisBurie

Акт 4. Туманное будущее

Понятно, что реакция аудитории почти однозначна, а такое решение возмутило многих. Ничего подобного раньше не было в этой дисциплине, а тут появилась организация, которая попыталась в достаточно агрессивной манере решить эту проблему. Сейчас команда Ninjas in Pyjamas стала объектом троллинга и буллинга, а количество поклонников этой организации может уменьшиться. Интересно, что ее представители уже выступили с новыми заявлениями, в которых поляков обвинили во лжи, а виновными в потере пакетов назвали именно организаторов.

После подобных заявлений и действий вряд ли можно рассчитывать на поддержку сообщества и коллег. Также критикуют и Flashpoint, за отсутствие четкой позиции или действий согласно правилам. Сначала они заставляют NiP играть на том сервере, а на следующий день очень неожиданно и резко меняют свое мнение и принимают беспрецедентное решение. Наверное, после такого все могут начать давить на организаторов, которые не могут отстоять свою позицию. Проблема только одна – надо найти какую-то причину своего поражения.

Наверное, лучшим вариантом для команды Ninjas in Pyjamas будет отказаться от этой переигровки. Такое решение сможет "отбелить" их репутацию, а также только подтвердит их слова о честности игры. Конечно, вряд ли что-то такое произойдет, потому что их потенциальным соперником в матче на вылет является "грозная" команда HYENAS, с 85 места рейтинга HLTV. Если серьезно, то рисковать они вряд ли будут, потому что турнирный оператор уже "дал заднюю" и пошел на уступки им.

Наверное, они также прекрасно понимают, что таким решением Flashpoint подставляет больше себя, чем их организацию. Возможно, представители Ninjas in Pyjamas и защищают свое мнение очень агрессивно, но турнирный оператор, наверное, должен иметь четкую позицию и руководствоваться исключительно правилами или регламентом соревнования. Возможно, это именно тот случай, когда компании Valve нужно вмешаться со своей авторитетной позицией, которую вряд ли кто-то вообще будет обжаловать. Напоследок стоит оставить лишь мем, который почти идеально описывает всю эту ситуацию.

"Все хорошо, милый, мы заставили их переиграть матч. Пожалуйста, перестань только плакать!" / Фото твиттер neXPer