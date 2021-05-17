В начале апреля представители известного украинского турнирного оператора WePlay Esports опубликовали загадочный тизер, в котором появились кадры достопримечательностей Киева. Сначала в сети появлялись слухи и намеки о мейджоре с Dota 2 в Киеве, но в последние недели об этом уже стали говорить почти с уверенностью. Оставалось только услышать официальное подтверждение от компании WePlay Esports.

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Таинственный анонс от WePlay Esports – видео

В субботу на канале WePlayDota (платформа Twitch) стартовал обратный отсчет времени, который завершился вчера вечером. Наверное, уже понятно, что именно тогда и состоялся официальный анонс этого события в столице Украины. Мейджор получил даже тематическое название AniMajor, а проходить он будет уже со 2 по 13 июня.

Сразу стоит отметить, что зрителей на этом соревновании не будет, а эту информацию уже официально подтвердили на Reddit организаторы события. Наверное, это было и так достаточно очевидно, потому что эпидемиологическая ситуация в нашей стране пока не позволяет этого сделать. Также можно добавить, что первый мейджор этого года (Сингапур) также проходил без зрителей.

Это событие станет финалом второго сезона Dota Pro Circuit 2021, а 18 коллективов будут разыгрывать существенный призовой фонд: 500 тысяч долларов и 2700 DPC. 6 команд начнут свои выступления со стадии плей-офф, 6 – с группового этапа, а все остальные попадут в Wild Card, где разыграют 2 путевки в следующий раунд (группа). Распределение команд по регионам следующее:

Европа – 4

Китай – 4

Юго-Восточная Азия – 3

СНГ – 3

Северная Америка – 2

Южная Америка – 2

Официальный анонс WePlay AniMajor в Киеве – видео

Напоследок стоит отметить, что единственный мейджор на просторах нашей страны проходил именно в Киеве. Национальный дворец искусств "Украина" принимал в 2017 году турнир под названием The Kiev Major в дисциплине Dota 2. Эта арена вмещает всего 4 тысячи зрителей, но желающих посетить этот турнир было намного больше. Все билеты на The Kiev Major 2017 были распроданы за 20 минут. Жаль, что на этот раз поклонники Dota 2 не смогут увидеть вживую своих кумиров.