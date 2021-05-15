В конце февраля Blizzard анонсировала, что для World of Warcraft Classic выйдет дополнение The Burning Crusade. А неделю назад представители этой компании поделились новой информацией, а также назвали точную дату выхода – 2 июня этого года. Правда, почти все поклонники были шокированы ценовой политикой Blizzard.

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Стоит начать с того, что еще в феврале стало известно, что геймерам нужно будет сделать выбор: оставить своего героя в классической версии видеоигры без дополнений или перенести его в The Burning Crusade. Правда, представители компании Blizzard решили помочь геймерам, поэтому добавили специальную функцию клонирования. То есть игроки будут владеть двумя версиями одного игрового персонажа, но на разных серверах.

Понятно, что функция полезная, поэтому она сразу же понравилась немалому количеству геймеров. Правда, стоимость этой услуги шокировала многих – 35 долларов, а это почти тысяча гривен. Также геймеры были неприятно удивлены ценой на Deluxe-издание The Burning Crusade, которое Blizzard оценила в 70 долларов (почти 2 тысячи гривен). Фанатам не понравилось, что им предлагают товар ценой в AAA-игру, хотя это только перезапуск дополнения. Также они вспомнили, что специальное издание Shadowlands стоило всего 40 долларов.

Стоит отметить, что покупать это издание не обязательно, а сыграть в The Burning Crusade можно и со стандартной подпиской. Правда, поклонники все равно были возмущены такой ценовой политикой, поэтому заполонили разнообразные форумы и соцсети этой компании. Самое интересное, что Blizzard их услышала, а также уменьшила цену на услугу клонирования персонажей. Теперь это можно сделать за сумму в 15 долларов, а это более 400 гривен.

Ее представители отметили, что они впервые столкнулись с такой функцией, поэтому в вопросе формирования стоимости опирались на цены необязательных предметов и различных услуг. Они написали, что услышали мнение сообщества, поэтому и решили пересмотреть цену на услугу клонирования. Правда, кажется, стоимость Deluxe-издания The Burning Crusade не собираются менять.

Трейлер дополнения The Burning Crusade для World of Warcraft Classic​ – видео