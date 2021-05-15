Наприкінці лютого Blizzard анонсувала, що для World of Warcraft Classic вийде доповнення The Burning Crusade. А тиждень тому представники цієї компанії поділилися новою інформацією, а також назвали точну дату виходу – 2 червня цього року. Щоправда, майже всі шанувальники були шоковані ціновою політикою Blizzard.

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Варто розпочати з того, що ще у лютому стало відомо, що геймерам потрібно буде зробити вибір: залишити свого героя у класичній версії відеогри без доповнень чи перенести його у The Burning Crusade. Щоправда, представники компанії Blizzard вирішили допомогти геймерам, тому додали спеціальну функцію клонування. Тобто гравці будуть володіти двома версіями одного ігрового персонажа, але на різних серверах.

Зрозуміло, що функція корисна, тому вона одразу ж сподобалася чималій кількості геймерів. Щоправда, вартість цієї послуги шокувала майже всіх – 35 доларів, а це майже тисяча гривень. Також геймери були неприємно вражені ціною на Deluxe-видання The Burning Crusade, яке Blizzard оцінила у 70 доларів (майже 2 тисячі гривень). Фанатам не сподобалося, що їм пропонують товар ціною в AAA-гру, хоча це лише перезапуск доповнення. Також вони згадали, що спеціальне видання Shadowlands коштувало всього 40 доларів.

Варто відзначити, що купувати це видання не обов'язково, а зіграти у The Burning Crusade можна й зі стандартною підпискою. Щоправда, шанувальники однаково були обурені такою ціновою політикою, тому заполонили різноманітні форуми та соцмережі цієї компанії. Найцікавіше, що Blizzard їх почула, а також зменшила ціну на послугу клонування персонажів. Тепер це можна зробити за суму у 15 доларів, а це понад 400 гривень.

Її представники відзначили, що вони вперше зіштовхнулися з такою функцією, тому у питанні формування вартості опиралися на ціни необов'язкових предметів та різноманітних послуг. Вони написали, що почули думку спільноти, тому й вирішили переглянути ціну на послугу клонування. Щоправда, здається, вартість Deluxe-видання The Burning Crusade не збираються змінювати.

Трейлер доповнення The Burning Crusade для World of Warcraft Classic – відео