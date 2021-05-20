Напевно, усі шанувальники змагального CS:GO чули про гучний конфлікт, який розгорівся після матчу між командами Ninjas in Pyjamas та Anonymo Esports. Напевно, найбільший репутаційний удар тоді понесли організатори цього змагання – Flashpoint, хоча "відзначилися" й представники Ninjas in Pyjamas.

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Якщо коротко, то турнірний оператор спочатку примусив Ninjas in Pyjamas догравати матч, хоча знав про їхні проблеми зі з'єднанням. Останні програли поєдинок, але змиритися з такою поразкою не змогли, тому й вирішили у достатньо агресивній манері тиснути на Flashpoint. Оператор одразу ж "дав задню" й вже на наступний день прийняв безпрецедентне рішення про перегравання матчу. З другої спроби Ninjas in Pyjamas змогли перемогти, але турнірний оператор отримав серйозний удар по репутації, щоправда, не останній.

Журналіст відомого порталу HLTV Деніш "Nohte" Аллана помітив, що у межах цього RMR-турніру, який організовує Flashpoint, використовується невірна сума грошей в овертаймах. Організатори цього змагання виділяють по 16 тисяч доларів на гравця, хоча в інших регіонах усі дотримуються класичного для мейджорів формату – 10 тисяч доларів. Важливо відзначити, що йдеться саме про RMR-турніри, які проходять під своєрідною егідою Valve, хоча організаторами останні можуть й не бути.

Звинувачувати Flashpoint у недотриманні правил користувачі спочатку не стали. Можливо, компанія Valve просто надала певну свободу дій у цьому питанні турнірним операторам, але чомусь попередила лише Flashpoint. Допомогти вирішив організатор аналогічного змагання для північноамериканського регіону. Він відзначив, що на cs_summit 8 вони використовують стандартний формат у 10 тисяч доларів, бо це офіційна RMR-подія від Valve. Щоправда, його відповідь не суперечила припущенню Деніша про свободу дій, тому питання залишилося відкритим ще на кілька годин.

Найцікавіше, що майже точну відповідь на нього дали саме організатори турніру Flashpoint Season 3. Річ у тім, що вони вже встигли оновити правила свого змагання, та внести зміни у пункт про гроші в овертаймах. Тепер гравці будуть отримувати по 10 тисяч доларів на старті додаткових раундів. Також організатори цього турніру оновили пункти, у яких йшлося про перегравання матчів.

Варто зазначити, що у межах Flashpoint Season 3 вже пройшло 14 повноцінних матчів, а зіграно було 32 мапи. В овертаймах вирішувалася доля лише 2 карт: Astralis виграли OG на Inferno, а G2 програли FaZe на Mirage. Напевно, у цьому випадку про перегравання можна лише пожартувати, бо команди все-таки були у рівних умовах. Наостанок варто лише відзначити, що організація цього змагання поки взагалі не вражає.

Зміни у правилах турніру Flashpoint Season 3 / Фото твітер Danish Allana