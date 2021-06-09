Супермен, Рік та інопланетні загарбники: все про старт нового сезону у відеогрі Fortnite

У відеогрі Fortnite вже розпочався новий тематичний сезон. Розробники представили сюжетний трейлер та розповіли про інші зміни, які вже з'явилися у грі.

Компанія Epic Games представила кілька нових трейлерів, які присвячені старту 7 сезону 2 глави у відеогрі Fortnite. Оновлення отримало назву "Вторгнення", а цього разу геймери спробують врятувати острів від інопланетного вторгнення.

До теми "Вони вже близько": гравців у Fortnite почали викрадати прибульці – відео

Тиждень тому у дуже популярній відеогрі Fortnite з'явилися перші натяки на появу прибульців. На контакт представники позаземних цивілізацій не виходили, хоча й займалися викраденням випадкових гравців. На старті нового сезону вони нарешті вийшли з тіні, а над островом з'явився їхній величезний корабель. Налаштовані прибульці достатньо агресивно, тому гравці у Fortnite змушені будуть взяти у руки зброю, щоб відбитися від інопланетних загарбників.

Сюжетний трейлер нового сезону у відеогрі Fortnite – відео

Зі стартом цього сезону у відеогрі Fortnite з'являться й нові геймплейні елементи. Наприклад, геймери зможуть літати на кораблях прибульців, хоча спершу треба збити цей транспортний засіб. Також з "літаючих тарілок" можна отримувати ресурси, які потрібні для апгрейдів різноманітної зброї. До речі, з'явиться у відеогрі й нова зброя, яка має допомогти у боротьбі з прибульцями. Також розробники вже традиційно змінили деякі локації на острові.

Звісно, з'являться й скіни відомих персонажів, хоча всіх поки розробники й не показали. Власники бойової перепустки зможуть отримати Супермена чи Ріка з мультсеріалу "Рік та Морті". З цікавого ще можна відзначити, що всі власники такої перепустки зможуть створити свого унікального прибульця. З усіма новими образами й тематичними предметами можна ознайомитися за цим посиланням. Наостанок варто відзначити, що зі стартом цього сезону компанія Epic Games також покращила графіку у Fortnite.

Трейлер бойової перепустки для нового сезону у відеогрі Fortnite – відео