Компания Epic Games представила несколько новых трейлеров, которые посвящены старту 7 сезона 2 главы в видеоигре Fortnite. Обновления получило название "Вторжение", а в этот раз геймеры попытаются спасти остров от инопланетного вторжения.

К теме "Они уже близко": игроков в Fortnite начали похищать пришельцы – видео

Неделю назад в очень популярной видеоигре Fortnite появились первые намеки на пришельцев. На контакт представители внеземных цивилизаций не выходили, хотя и занимались похищением случайных игроков. На старте нового сезона они наконец-то вышли из тени, а над островом появился их огромный корабль. Настроены пришельцы достаточно агрессивно, поэтому игроки в Fortnite вынуждены будут взять в руки оружие, чтобы отбиться от инопланетных захватчиков.

Сюжетный трейлер нового сезона в видеоигре Fortnite​ – видео

Со стартом этого сезона в видеоигре Fortnite появятся и новые геймплейные элементы. Например, геймеры смогут летать на кораблях пришельцев, хотя сначала нужно сбить это транспортное средство. Также с "летающих тарелок" можно получать ресурсы, необходимые для апгрейдов разнообразного оружия. Кстати, появится в видеоигре и новое оружие, которое должно помочь в борьбе с пришельцами. Также разработчики уже традиционно изменили некоторые локации на острове.

Конечно, появятся и скины известных персонажей, хотя всех пока разработчики и не показали. Владельцы боевого пропуска смогут получить Супермена или Рика из мультсериала "Рик и Морти". Из интересного еще можно отметить, что все владельцы такого пропуска смогут создать своего уникального пришельца. Со всеми новыми образами и тематическими предметами можно ознакомиться по этой ссылке. Напоследок стоит отметить, что со стартом этого сезона компания Epic Games также улучшила графику в Fortnite.

Трейлер боевого пропуска для нового сезона в видеоигре Fortnite​ – видео