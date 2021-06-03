В ближайшее время в очень популярной видеоигре Fortnite начнется седьмой сезон. Кажется, на этот раз тематика как-то будет связана с пришельцами, потому что в последние дни разработчики начали намекать именно на это.

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Несколько дней назад на официальном сайте игры вышел материал, в котором разработчики назвали дату старта нового сезона – 8 июня. Другую официальную информацию они раскрывать не стали, хотя и добавили в игру несколько интересных скрытых анонсов. С последним обновлением в Fortnite появились тематические постеры с НЛО, мистические круги на полях и другие намеки. Также стоит добавить, что на официальном сайте видеоигры появилась следующая надпись: "Они уже близко".

Правда, самый интересный намек геймеры нашли только вчера. Дело в том, что над локацией "Кошмарный кинотеатр" начали летать представители внеземных цивилизаций. На контакт они пока не выходят, а занимаются только похищением случайных игроков. Пришельцы направляют на такого счастливчика яркий луч света, который поднимает его в небо. Правда, "жертва" инопланетян оказывается не на их корабле, а в случайном месте. То есть они просто телепортируют геймеров из этой области, а также восстанавливают запас здоровья и брони.

Стоит отметить, что игроки пока так и не узнали, каким образом пришельцы выбирают своих "жертв". Хотя, кажется, это абсолютная случайность. Некоторые инсайдеры утверждают, что количество таких похищений будет только расти, а своего пика достигнет ближе к концу шестого сезона. Правда, стать таким счастливчиком пока непросто, потому что самой популярной областью на карте стала именно локация "Кошмарный кинотеатр". Выглядит это так, словно уже геймеры начали свою охоту на НЛО, а не наоборот.

Похищение игроков в Fortnite​ – видео