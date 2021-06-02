Несколько дней назад компания Ubisoft наконец-то провела презентацию видеоигры Far Cry 6. Разработчики рассказали немало интересной информации об этом проекте, а также показали первые геймплейные кадры. Правда, на этом они останавливаться не стали.

Презентация Far Cry 6 Безумная революция в "банановой республике": Ubisoft провела презентацию Far Cry 6 – видео

Наверное, все поклонники Far Cry знают, что разработчики этой серии почти всегда творчески подходят к рекламе. Ярким подтверждением этого служит полноценная короткометражка под названием "На своем опыте", посвященная главному антагонисту Far Cry 3. Кажется, новая часть также не станет исключением, так как на официальном ютуб-канале Ubisoft уже появилось несколько юмористических видео с общим названием "Не пытайтесь это повторить".

Разработчики уже отмечали, что в шестой части будет немалый арсенал самодельного оружия. Таким образом они хотят отдать должное реальным повстанцам, которые часто проявляли невероятную креативность. Наверное, компания Ubisoft планирует сделать серьезную ставку именно на этот игровой элемент, поскольку последние видео также посвящены этой тематике.

Главным героем стал Ричард – коренной яранец, который занимается созданием разнообразного самодельного оружия. В своем сарае он попытался смастерить следующие "игрушки": огнемет, турель, реактивный ранец и "гвоздомет". Понятно, что все его попытки завершились настоящей катастрофой, правда, кажется, останавливаться он не собирается. Стоит отметить, что все это оружие, которое Ричард попытался смастерить в реальности, появится и в видеоигре Far Cry 6.

Создание турели из игры Far Cry 6 – видео

Создание "гвоздомета" из игры Far Cry 6 – видео

Создание реактивного ранца с игры Far Cry 6 – видео

Создание огнемета из игры Far Cry 6 – видео