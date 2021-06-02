Кілька днів тому компанія Ubisoft нарешті провела презентацію відеогри Far Cry 6. Розробники розповіли чимало цікавої інформації про цей проєкт, а також показали перші геймплейні кадри. Щоправда, на цьому вони зупинятися не стали.

Презентація Far Cry 6 Божевільна революція в "банановій республіці": Ubisoft провела презентацію Far Cry 6 – відео

Напевно, всі шанувальники Far Cry знають, що розробники цієї серії майже завжди творчо підходять до реклами. Яскравим підтвердженням цього є повноцінна короткометражка з назвою "На власному досвіді", яка присвячена головному антагоністу Far Cry 3. Здається, нова частина також не стане винятком, бо на офіційному ютуб-каналі Ubisoft вже з'явилося кілька гумористичних відео із загальною назвою "Не намагайтеся це повторити".

Розробники вже відзначали, що у шостій частині буде немалий арсенал саморобної зброї. У такий спосіб вони хочуть віддати належне реальним повстанцям, які часто проявляли неймовірну креативність. Напевно, компанія Ubisoft планує зробити серйозну ставку саме на цей ігровий елемент, бо останні відео також присвячені цій тематиці.

Головним героєм став Річард – корінний яранець, який займається виробництвом різноманітної саморобної зброї. У своєму сараї він спробував змайструвати наступні "іграшки": вогнемет, турель, реактивний ранець та "цвяхомет". Зрозуміло, що всі його спроби завершилися справжньою катастрофою, щоправда, здається, зупинятися він не збирається. Варто відзначити, що вся ця зброя, яку Річард спробував змайструвати у реальності, з'явиться й у відеогрі Far Cry 6.

Створення турелі з гри Far Cry 6 – відео

Створення "цвяхомета" з гри Far Cry 6 – відео

Створення реактивного ранця з гри Far Cry 6 – відео

Створення вогнемета з гри Far Cry 6 – відео