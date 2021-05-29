Анонс відеогри Far Cry 6 відбувся ще у липні минулого року. Тоді компанія Ubisoft показала кінематографічний трейлер, у якому познайомила геймерів з харизматичним антагоністом та його сином. Майже рік розробники відеогри не виходили на зв'язок з шанувальниками, а першу повноцінну демонстрацію Far Cry 6 представники компанії провели лише вчора.

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Варто розпочати з того, що події відеогри розгорнуться у вигаданій карибській країні Яра (алюзія на Кубу), якою керує диктатор Антон Кастільо. Його правлінням народ дуже незадоволений, але Антон контролює армію та поліцію. Розробники відзначили, що для дослідження буде доступний цілий острів, де є столиця з багатоповерхівками, чи класичні для серії джунглі, болота, гори та пляжі.

Геймерам потрібно буде очолити революцію, а керувати вони будуть повноцінним та "живим" персонажем, якого звати Дані Рохас. Стать можна буде змінювати, а також налаштовувати зовнішність. Дані – колишній військовослужбовець, який збирався втекти з Яри, але щось пішло не за планом, тому він вирішив приєднатися до повстанців. Цікаво, що цього разу протагоніст знову почне говорити, а в кат-сценах його будуть показувати зі сторони.

Трейлер з представленням Дані Рохас – відео

Серйозну ставку компанія Ubisoft зробила на різноманітну зброю, транспорт та екіпіровку. Ці елементи можна буде дуже детально налаштовувати, а також апгрейдити. Розробники відзначили, що у Far Cry 6 можна навіть буде використовувати химерну та дивну зброю. Наприклад, у грі з'явиться безшумний "цвяхомет", а також девайс, який стріляє компакт-дисками та одночасно може бути магнітолою. Також можна буде використовувати спеціальний ранець, який працює, як своєрідна зенітна установка.

З'являться у грі й класичні улюбленці, а розробники вже представили ручного алігатора та песика без задніх ніг. Звісно, нікуди не зникнуть й традиційні для серії аванпости, але їх замінили на різноманітні будівлі, які раніше належали народу (школи чи телестанції). З цікавого ще можна відзначити, що вороги не стануть нападати на головного героя, якщо він просто заховає зброю. Автори також відзначали, що у Far Cry 6 з'явиться чимало цікавих активностей та ігор.

Правила повстанців у відеогрі Far Cry 6 – відео

Наостанок варто відзначити, що реліз відеогри Far Cry 6 відбудеться вже 7 жовтня на PC (EGS та Ubisoft Store), PlayStation та Xbox. Передзамовити відеогру можна вже зараз, а всього існує три видання: Standard, Gold та Ultimate.