Ентузіаст запустив Doom у документі Word – гра працює без звуку, але і без проблем

Нідерландський інженер-програміст Войцех Грай переніс культовий шутер Doom у звичайний документ Microsoft Word. Для запуску гри потрібна сучасна x86-версія Microsoft Office, 6,6 МБ вільного місця та дозвіл на запуск макросів VBA.

Розробник розповів, що ідея створення Doom у Word виникла під впливом іншого проєкту — DoomPDF, заснованого на концепції Pdftris, повідомляє 24 Канал з посиланням на TomsHardware.

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Word-версія Doom значно ближча до оригіналу, ніж PDF-аналог: графіка зберігає ретро-стиль, а продуктивність забезпечує комфортний геймплей. Опубліковане відео демонструє плавну роботу гри, хоча наразі вона не містить звукового супроводу.

Doom у Word – дивіться відео:

Doom у Word – не перший експеримент Грая з адаптацією гри. Раніше він вже реалізовував Doom у текстовому форматі (Doom-ascii), у Stardew Valley та навіть у Minecraft. Однак саме Word-версія вирізняється технічною складністю.

Документ, доступний для завантаження на GitHub, містить бібліотеку doomgeneric_docm.dll та закодовані у base64 ігрові дані doom1.wad. Після розпакування архіву необхідна папка vba з трьома скриптами для запуску гри.

Як це працює?

Під час кожного циклу бібліотека doomgeneric.dll генерує BMP-зображення поточного кадру, а функція GetAsyncKeyState обробляє натискання клавіш. Через це екран гри обмежено роздільною здатністю близько 320x200 пікселів для збереження продуктивності.

Управління класичне: стрілки для пересування, клавіша Ctrl для стрільби, пробіл для взаємодії та цифри 1-7 для вибору зброї.

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Попри хорошу продуктивність і стабільну роботу гри, головним недоліком WordDoom залишається відсутність звуку.