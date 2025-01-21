За три тижні до виходу Sid Meier's Civilization VII від студії Firaxis Games робота над грою повноцінно завершена, повідомляє 24 Канал.

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Це свідчить про готовність фінальної версії гри до друку на фізичних носіях та завантаження в цифрові магазини. Це підтверджує незмінність дати виходу, як зазначили розробники у своєму офіційному оголошенні:

Ми знайшли золото! [Sid Meier's Civilization VII] офіційно пішла на золото! Ми готові до релізу 11 лютого.

Повідомлення супроводжується коротким 7-секундним відеороликом.

У новій частині серії гравцям традиційно запропонують очолити одну з доступних цивілізацій, розширювати території, будувати міста і чудеса світу, вести війни або співпрацювати з іншими державами, а також розвивати нові технології.

Sid Meier's Civilization VII буде доступна на платформах Steam (PC, Mac, Linux), EGS (PC), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S та Nintendo Switch. Гра обіцяє деталізований світ, функцію кросплею та багаторічну підтримку.