Спільнота шанувальників Path of Exile 2 була права і опальний мільярдер Ілон Маск дійсно не грає в проєкт самотужки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

До теми Не такий майстерний, як хоче здаватися: Ілона Маска звинуватили в брехні щодо Path of Exile 2

Маск зізнався, а потім "спалився"

Після того, як у мережі почало виникати все більше питань щодо ймовірного шахрайства, Маск все ж зізнався в тому, що не сам прокачував свого персонажа у хардкорній RPG.

Зробив він це у листуванні з ютубером NikoWrex, де відкрито розповів, що "ділився" своїм обліковим записом в грі, бо без цього "неможливо перегнати азійських гравців".

"Розслідування" ютубера – дивіться відео

Але все стало остаточно ясно 20 січня, коли прямісінько під час того як мільярдер перебував на інавгурації Дональда Трампа, його персонаж завзято прокачувався на сервері Path of Exile 2.

Це помітив стример під ніком Quin69, який дотепно висміяв ситуацію, паралельно спостерігаючи за героєм в грі та Маском на трансляції з урочистостей.

Кумедний момент з трансляції – дивіться ролик

Все що про ситуацію з "бустом" акаунту сказав у своє виправдання сам Ілон, це те, що він "ніколи не стверджував", що самотужки довів свого персонажа до світового топу. До того ж мільярдер "поклявся", що на усіх трансляціях з гри він дійсно грав сам.

Зрештою, геймерська спільнота мала рацію і Маск виявився шахраєм і тепер за правилами PoE 2 його акаунт має бути заблоковано. Чи станеться це, звісно, питання риторичне.