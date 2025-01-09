Нещодавно Маск похвалився тим, що його викинуло з Path of Exile 2 за "надмірну" майстерність та в цілому продовжує сповіщати своїх підписників у соцмережі X про успіхи в популярному проєкті, але дехто вважає, що все це лише фейк, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

До теми Path Of Exile 2 дозволяє грати з друзями, маючи різні платформи: ось як це робити

Маск насправді не грає сам?

Професійний стример Path of Exile під ніком Quin69 стверджує, що з трансляціями Ілона явно щось не те й опальний мільярдер, вочевидь, дурить своїх шанувальників.

Стример вважає, що Маск платить іншому геймеру за так званий "буст" акаунту, себто аби той виконував за нього усі складні етапи гри, щоб прокачати персонажа.

На кожній трансляції він просто сидить із фоновим шумом (з гри, – Games 24) і розповідає про штучний інтелект, DOGE Coin, а потім завершує стрім. Я щиро думаю, що він грав у Diablo 4, він був залежним, але зараз він явно не має уявлення (про гру, – ред.),

– сказав Quin69.

Аргументи геймера на користь того, що Маск шахрує виглядають досить вагомими. Зокрема, Quin69 помітив, що в ігровому інтерфейсі мільярдера є вкладка підписана як "Мапа Ілона", а також технологічний магнат "не має поняття, як активувати Атлас".

Він пробігає повз Сфери Хаосу. Він буквально не уявляє, що робить,

– додає стример.

При цьому Quin69 визнає, що Маск, схоже, має певні знання про гру, але навряд є настільки майстерним гравцем яким хоче здаватися, адже будь-який геймер високого рівня не залишав би Сфери Хаосу на землі.

Повний аналіз від Quin69 – дивіться відео

На стримера вже встигла накинутися армія шанувальників Маска, яка заявляє що той просто хоче "хайпанути" на славі мільярдера.

З усім тим, на сабредіті фанатів Path of Exile 2 більшість високорівневих гравців дійшли згоди, що докази Quin69 є вагомими й Ілон справді схожий на брехуна.

Який з цих двох "таборів" має рацію, ми, напевно, не дізнаємося ніколи.