Кросплей та перехресне проходження

Нова Path of Exile 2 сподобається фанатам таких ігор, як Diablo або Torchlight. Першу частину цінували за її глибину та кастомізацію, друга ж бере все найкраще від свого попередника й доповнює безліччю приємних змін для абсолютно нового досвіду. Ви можете придбати пакет раннього доступу вже зараз, якщо не боїтеся можливих багів. Але спершу у вас можуть виникнути деякі запитання: чи підтримує гра кросплей або перехресне проходження? 24 Канал має відповіді на обидва.

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Чи буде в Path of Exile 2 мережева гра

Так, Path of Exile 2 має багатокористувацький режим, що дозволяє залучити до шести гравців на одну команду. Таким чином ви можете покликати п'ятьох друзів, щоб спільно викошувати орди монстрів.

Але що, якщо ваші друзі грають на іншій платформі? Нічого страшного, адже Path of Exile 2 повністю сумісна з PlayStation 5, Xbox Series X та ПК на Windows. Це означає, що ви можете легко приєднатися до друзів з ПК, поки вони гратимуть на PS5 чи іншому пристрої, або навпаки.

Однак і це ще не все. Що робити, якщо ви самі захочете змінити платформу, попередньо почавши гру на іншій? Теж не біда.

Чи є в Path of Exile 2 перехресний прогрес

Оскільки Path of Exile 2 – довготривала гра з великою кількістю контенту, що з'являтиметься в майбутньому, цілком логічно, що ви можете захотіти грати в неї на різних платформах, виходячи з ваших потреб. Можливо, ви захочете пограти в неї на ПК вдень, а потім запустити її на PlayStation пізніше ввечері. Якщо ви опинилися в такій ситуації, для вас є хороші новини.

Path of Exile 2 підтримує перехресне проходження на PlayStation 5, Xbox Series X та ПК. Отже, якщо ви хочете пограти на кількох платформах, у вас не виникне жодних труднощів.

Є проблема, але не велика

В усьому цьому є одне застереження: якщо ви хочете пограти у версію раннього доступу, вам доведеться заплатити за гру на кожній окремій платформі. Однак після остаточного релізу Path of Exile 2 буде безплатною, тому ви можете просто зачекати її повноцінного виходу й насолоджуватися грою на різних платформах без додаткових оплат.