Кроссплей и перекрестное прохождение

Новая Path of Exile 2 понравится фанатам таких игр, как Diablo или Torchlight. Первую часть ценили за ее глубину и кастомизацию, вторая же берет все лучшее от своего предшественника и дополняет множеством приятных изменений для совершенно нового опыта. Вы можете приобрести пакет раннего доступа уже сейчас, если не боитесь возможных багов. Но сперва у вас могут возникнуть некоторые вопросы: поддерживает ли игра кроссплей или перекрестное прохождение? 24 Канал имеет ответы на оба.

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Будет ли в Path of Exile 2 сетевая игра

Да, Path of Exile 2 имеет многопользовательский режим, позволяющий привлечь до шести игроков на одну команду. Таким образом вы можете позвать пятерых грузов, чтобы совместно выкашивать орды монстров.

Но что, если ваши друзья играют на другой платформе? Ничего страшного, ведь Path of Exile 2 полностью совместима с PlayStation 5, Xbox Series X и ПК на Windows. Это означает, что вы можете легко присоединиться к друзьям с ПК, пока они будут играть на PS5 или другом устройстве, или наоборот.

Однако и это еще не все. Что делать, если вы сами захотите сменить платформу, предварительно начав игру на другой? Тоже не беда.

Есть ли в Path of Exile 2 перекрестный прогресс

Поскольку Path of Exile 2 – долговременная игра с большим количеством контента, который будет появляться в будущем, вполне логично, что вы можете захотеть играть в нее на разных платформах, исходя из ваших потребностей. Возможно, вы захотите поиграть в нее на ПК днем, а затем запустить ее на PlayStation позже вечером. Если вы оказались в такой ситуации, для вас есть хорошие новости.

Path of Exile 2 поддерживает перекрестное прохождение на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК Xbox Series X. Так что, если вы хотите поиграть на нескольких платформах, у вас не возникнет никаких трудностей.

Есть проблема, но не большая

Во всем этом есть одно предостережение: если вы хотите поиграть в версию раннего доступа, вам придется заплатить за игру на каждой отдельной платформе. Однако после окончательного релиза Path of Exile 2 будет бесплатной, поэтому вы можете просто подождать ее полноценного выхода и наслаждаться игрой на разных платформах без дополнительных оплат.