Олівер Нордін вже багато років захоплюється паркуром та саме цим зайняттям набрав собі понад 1 мільйон фоловерів у Instagram, TikTok та YouTube.

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Кумедний стрибок у реальність

Нещодавно у мережі завірусилося одне з його старих відео, знятих, здається, ще у лютому цього року.

На ньому атлет завітав у закинуте залізничне депо та відтворив геймплей однієї з найпопулярніших відеоігор у світі – Subway Surfers.

Subway Surfers у реальному житті – дивитися відео

Коротенький ролик набрав величезну кількість переглядів на різних платформах та прийшовся до душі поціновувачам мобільного геймінгу.

Щоправда, майже в усіх коментаторів все ж було одне зауваження – для 100% влучання в оригінал Оліверу не вистачило охоронця та злого службового пса.