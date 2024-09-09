Шведський трейсер відтворив гру Subway Surfers у реальному житті – захопливе відео
Джерело:Олівер Нордін в Instagram
Відомий шведський атлет поділився видовищним відео, в якому він навідався у закинуте залізничне депо та відтворив ігровий процес популярної мобільної гри Subway Surfers у реальному житті.
Олівер Нордін вже багато років захоплюється паркуром та саме цим зайняттям набрав собі понад 1 мільйон фоловерів у Instagram, TikTok та YouTube.
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Кумедний стрибок у реальність
Нещодавно у мережі завірусилося одне з його старих відео, знятих, здається, ще у лютому цього року.
На ньому атлет завітав у закинуте залізничне депо та відтворив геймплей однієї з найпопулярніших відеоігор у світі – Subway Surfers.
Subway Surfers у реальному житті – дивитися відео
Коротенький ролик набрав величезну кількість переглядів на різних платформах та прийшовся до душі поціновувачам мобільного геймінгу.
Щоправда, майже в усіх коментаторів все ж було одне зауваження – для 100% влучання в оригінал Оліверу не вистачило охоронця та злого службового пса.